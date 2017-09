В Саудитска Арабия приключва годишното поклонение хадж (Снимки)

Тейлър Суифт определено е жена, която знае колко красноречиви са детайлите. Затова след всяко нейно парче феновете ѝ започват да водят разследване на кого е посветено. Песента ѝ Look What You Made Me Do не прави изключение. Листът с имената на заподозрените никак не е кратък. Едно от челните места в него заема Кейти Пери,