Следвоенен модел ГАЗ спечели конкурса за ретроколи в Силистра (Обзор)

35 автомобили участваха в надпреварата за елегантност

За втора поредна година Силистра бе домакин на конкурс за елегантност на класически и ретро автомобили “Дръстър”. Жители и гости на града имаха възможност да се насладят на невероятната красота, елегантност и стил на показаните автомобили.

Участваха 35 автомобила, от които 3 от Румъния. Оттам е и доайенът - Oldsmobile curved dash 6C (1904 г.). Най-младият участник в конкурса бе Fiat X 1/9 Bertone (1982 г.) на Антон Кръстев. Преобладаваше участието на автомобили с марка Mercedes и BMW - различни модели и години на производство.

Надпреварата бе в отделни класове, сред които довоенни открити и закрити автомобили с награди “Вятър в косите” и “Динозаври на пътя”, следвоенни кабриолети, лимузини и купета, както и следвоенни източно европейски автомобили.

Именно такъв автомобил грабна и голямата награда The best of the show - ГАЗ-12 ЗИМ от 1959 г. със собственик Иван Чобанов. Била е на близо 150 хил. км, когато става негово притежание.

Познавачи твърдят, че именно луксозният седан ЗИМ е първата в света шестместна лимузина. Автомобилът е с дължина 5,5 м и разполага с изключително солидна и представителна външност. Това е и първият представителен съветски автомобил, пуснат в продажба и за обикновените руски граждани.

И тази година конкурсът бе организиран от спортния клуб “Българска автомобилна слава” с председател Кристиян Желев, който е и директор на организационния комитет, както и на БАК Ретро със съдействието на община Силистра.

Подобни конкурси се превръщат в място, на което хора от всякакви професии и браншове, обединени около една идея се събират и обменят информация и опит, заяви един от участниците, познат повече от синия екран шеф Виктор Ангелов.

Пред журналисти той призна, че тази година е тук с автомобила на свой приятел - PORSCHE 911 CARRERA 3.0 TARGA от 1976 година, но догодина ще участва с някоя от своите ретро коли. Не скри,че притежава 7-8 автомобила и от соц-епохата и по-западни марки. На тема коли се е запалил покрай баща си, карайки в скута му, без да може да опира педалите Ц само въртейки волана. Да събираш автомобили и да купуваш отделни детайли за тях , за да стават все по-автентични Ц това е мания, призна шеф Ангелов. Колкото повече се популяризира едно такова движение толкова по-лесно става намирането на резервни части. Не са непременно скъпи, но изискват много любов и поддръжка. Кулинарията и страстта към старите коли много си приличат, заяви Виктор Ангелов. И в двата случая човек трябва да има отношение към суровината и да търси символика.

В България се провеждат много паради, но конкурс като този е единствения, заяви организаторът Кристиян Желев. Идеята е до няколко години той да стане един от най-бляскавите и най-добре провеждани конкурси в Европа, не само в България. Според него в България има колекционери с много добри колекции, на които биха завидели мнозина. Да си собственик на ретроавтомобил е не просто хоби, а начин на живот, начин на мислене. То е определен стил, категоричен е Кристиян Желев.

След конкурса ретро автомобилите бяха разположени сред естествената зеленина и очарование на Дунавската градина, което още повече подчерта техния чар и вечна класика.