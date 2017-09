Тръмп: Ирма е огромно чудовище, скоро ще посетя Флорида

Американският президент Доналд Тръмп нарече урагана Ирма, връхлетял западното крайбрежие на Флорида, "огромно чудовище" и обяви, че "много скоро" ще посети пострадалия от стихията щат, съобщиха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Надявам се, че няма да има много хора по пътя на урагана. Ние се опитахме да предупредим всички и повечето са заминали", заяви Тръмп при завръщането си в Белия дом от президентската резиденция "Кемп Дейвид" в щата Мериленд, където прекара уикенда.

Вицепрезидентът Майк Пенс заяви пред журналисти, че президентът е "дълбоко обезпокоен" от последиците от урагана и е заявил на екипа си, че иска да отиде в щата колкото е възможно по-скоро. В "Кемп Дейвид" Тръмп беше постоянно информиран за развитието на обстановката във Флорида, проведе срещи с кабинета си и разговаря с губернатори от региона, посочи Пенс. Президентът насочи всички ресурси на федералното правителство в помощ на Флорида и други щати, засегнати от урагана, добави той.

U.S. President Donald Trump talks to the media about Hurricane Irma next to first lady Melania Trump on the South Lawn the White House upon their return to Washington, U.S., from Camp David, September 10, 2017. REUTERS/Yuri Gripas