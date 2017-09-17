Огнеборци, полицаи, горски и доброволци спряха голям пожар и спасиха 60 дка гора

ПОСЛЕДНО ОТ

Ретро трамваят пак тръгна из София По повод празника на София ретро-трамваят отново тръгна по софийските релси. своите фенове. Той стана и територия за поредната изява на кампанията на ЦГМ, която ви подсеща да направите пътуването си по-интересно: „Пътувай и чети“. Този път мотото е "Размени книга с непознат в ретро трамвая!" До 22 септември пък София се включва в инициативата

Бившият на Джулиана, шампионът по културизъм Роман Стоичков: Ако посвири, Гани ще спечели Брадъра Кой е той? Роман Стоичков е републиканският шампион в категория "Мъжка физика" в първенството по бодибилдинг и културизъм за 2016 г. Занимава се с фитнес от 11 години, а през ноември бе на корицата на престижното списание Menshealth. Завършил е "Дипломация и международни отношения", работил е във външно министерство,