Учени прогнозираха кога ще настъпи климатична катастрофа

Американски учени прогнозираха настъпване на климатична катастрофа към 2100 г., съобщи Лента, цитиран от БТА. В рамките на изследването е преценено въздействието от повишаването на средногодишните температури върху условията за живот на планетата. Разгледани са три възможни сценария.

В съответствие с първия сценарий, смятан за "опасен", покачването на средногодишните температури с не повече от 3 градуса Целзий ще предизвика увеличаване на броя и интензивността на ураганите и наводненията, както и по-честа суша.

Повишаването на температурите с 3-5 градуса Целзий ще предизвика пълно разрушаване на ледената покривка в Западна Антарктида и унищожаване на дъждовните екваториални гори в Амазония, а под угрозата от горещините и глада ще са над 7 милиарда души.

"Свръхкатастрофалният" или "екзистенциален" сценарий предвижда средногодишните температури да се покачат с над 5 градуса Целзий, но учените не са дали оценки за последствията от подобно климатично затопляне. Известно е, че в такъв случай човечеството ще се сблъска с остър недостиг на основни ресурси, по-специално на прясна вода.

През последните 200 години в резултат на човешката дейност са изхвърлени над 600 милиарда тона въглероден диоксид в атмосферата. Това доведе до увеличаване на съдържанието на въглероден газ в атмосферата с 0,012 процента и предизвика покачване на средната глобална температура на въздуха с 1 градус Целзий.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.