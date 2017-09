НОИ прие промените за намаляване на административната тежест на осигурените и осигурителите

Организацията, която се бори с расизма в английския футбол - Kick It Out, задейства процес по забрана на песен за нападателя на "Манчестър Юнайтед" Ромелу Лукаку. От Kick it Out влязоха в контакт с клуба и настояха "червените дяволи" да въведат контрол, вследствие на който публиката им да спре да пее любопитната песен.