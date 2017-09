Прокурор ще координира сигналите за нападения над лекари в София

Легендата на "Пинк Флойд" ще изнесе голям концерт в София, който ще бъде част от турнето му Us+Them. Спектакълът ще е на 4 май в зала "Арена Армеец" от 20 ч. В него той ще изпълни незабравими хитове на "Пинк Флойд" като Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of the Moon, както и песни от новия му албум Is This the Life We Really Want?.