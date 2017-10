Шведската академия отново изненада - Казуо Ишигуро не бе в списъците с фаворити

И тази година Шведската академия успя да изненада всички с Нобеловата награда за литература. Неин носител стана британският писател от японски произход Казуо Ишигуро.

Отличието се присъжда за неговите романи, които “с голяма емоционална сила разкриват бездната под нашето илюзорно чувство за връзка със света”, съобщиха от Шведската академия. Сред темите, които са най-силно засегнати в неговите произведения, са тези за паметта, времето и самозаблудите, посочват от академията.

Казуо Ишигуро е роден на 8 ноември 1954 година в Нагасаки. Баща му е океанограф.

През 1960 г. цялото

семейство се мести

във Великобритания,

където баща му е получил работа на нефтените платформи в Северно море. Ишигуро е социализиран в британската култура, Япония посещава отново едва през 1989 г. Въпреки това в произведенията му връзката с родината е непокътната. В тях той пише за трудностите, които японците срещат след края на Втората световна война. Те се чувстват измамени и изоставени, трудно намират сили да изградят нова идентичност като народ.

Ишигуро следва философия и английска филология в университета в Кент. Там посещава и курсове по креативно писане. В този курс той се запознава с писателката Анджела Картър, която години наред е и негов ментор.

Става известен още

с първата си книга

“Още веднъж в

Нагасаки”

(A Pale View of Hills (1982). В нея разказва за японка, която след смъртта на втория си съпруг и самоубийството на дъщеря си от първия брак си спомня за бременността, прекарана в блок в покрайнините на опустошеното Нагасаки.

Книгата му носи наградата “Уинифрид Холтби”. Следващата - “Художник на изменчивия свят” (An Artist of the Floating World (1986), отново разказва за Япония от следвоенните години. Тя e отличена с награда “Уитбрид” и го прави много популярен във Великобритания, но в САЩ той остава непознат. До излизането на третата му книга - романът “Остатъкът от деня”, с който печели наградата “Ман Буукър” и се превръща в световна звезда. Книгата е филмирана няколко години по-късно, а в главните роли са Антъни Хопкинс и Ема Уотсън. Романът разказва историята на един английски иконом, назначен на работа при лорд със сложни политически обвързвания. Действието се развива между двете световни войни. Сложно време, в което хората се оказват по-слаби от историята, в което не могат да повлияят на политиката и макар и да съзират приближаващата се катастрофа, не съумяват да реагират.

Този роман описва едно време, което е обезпокоително, подобно на нашето. Той е може би и най-подходящ за онези, които все още не са чели нищо от новия нобелист.

В романа Ишигуро създава блестящ портрет на един възрастен, неудовлетворен мъж, който прави равносметка на живота си по време на 6-дневно автомобилно пътешествие. С огорчение той си дава сметка, че през целия си живот се е самозалъгвал как ролята му на иконом е по-важна от личния му живот. Поради това губи и любовта си. Чрез героя си Ишигуро успява да

критикува много

фино обществените

порядки и хората,

които се страхуват да критикуват авторитети или не смятат, че грешките на другите им влизат в работата, допускайки по този начин да се случват катастрофи.

Другата майсторска творба на писателя е “Никога не ме оставяй” - също филмирана. В този роман Ишигуро описва историята на клонинги, създадени с единствена цел да снабдяват с органи “истинските” хора. Те биват отглеждани в луксозни домове за сираци, но по правило умират още преди 30-ата си година в рамките на третата или четвъртата операция за даряване на органи. Историята на трима от тях е в центъра на романа и по един спокоен, далеч от патетични обобщения начин, поставя въпроса за морала и живота, за границите на човешкото, за смъртта, за това докъде са готови да стигнат хората, за да преодолеят страха си от края. Този роман поставя на дневен ред дискусиите за етиката около клонирането.

На български са издадени още книгите му “Когато бяхме сираци” и “Погребаният великан”, разказите “Семейна вечеря”.

Според литературните критици Казуо Ишигуро е от онези съвременни писатели, които, принадлежейки на две страни и две култури, съумяват да хвърлят мостове между световете.

Връчването на

Нобеловата награда

за литература на

Казуо Ишигуро

изненада всички,

тъй като той не бе дори в списъка с фаворитите на бюрата по залагания. Въпреки това изглежда, че този път всички са доволни - никой не поставя под съмнения качествата на творбите му, нито приноса им към литературата.

Такъв спор избухна миналата година, когато академията изненадващо връчи “Нобела” на Боб Дилън. Той пък си остави цели две седмици време, за да каже дали ще го приеме. Наградата е дотирана с 9 милиона шведски крони, което прави 940 000 евро и се връчва официално на 10 декември в Стокхолм.