Караниколов: Не съм давал указания да се прекратят договорите на "Емко" и "Кинтекс"

Сам Смит оповести, че вторият му албум "The Thrill of It All" ще излезе на 3 ноември, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА. "Развулнуван съм, че новият ми албум най-после ще стане достъпен за феновете на 3 ноември", е написал той в Туитър. Сам Смит неотдавна пусна сингъла "Too Good at Goodbyes", който три седмици оглавяваше чартовете.