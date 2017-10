Най-добрият многопрофилен университет в Холандия с презентация в София

Един от водещите университети в Холандия – Radboud University – пристига за среща с българските кандидат-студенти на 12 октомври от 18:30 ч. в Sense Hotel, София!

Институцията е най-големият реципиент на европейски субсидии за научни изследвания в Холандия и се гордее с факта, че четирима от министър-предстедателите на страната са бивши възпитаници на учебното заведение.

Присъствието на събитието е безплатно с предварителна регистрация ТУК.

Фактите:

• За шеста поредна година Radboud Univesrity е определен за „най-добър традиционен университет“ (Keuzegids Universiteiten)

• За седми път през последните осем години печели лидерската позиция за „най-добър многопрофилен университет“ в Холандия (Elsevier Magazine).

• 11 от магистърските му програми, сред които 7 на английски език, са признати за най-добри в съответната област (Elsevier Magazine)

• Департаментите по Рехабилитация и Здравеопазване попадат в ТОП 10 в света (CWUR).

Radboud University предлага все повече бакалавърски програми на английски език:

• Psychology

• Business Administration

• Economics

• International Business Communication

• Аrts and Culture Studies

• Artificial Intelligence

• Chemistry

• Molecular Life Sciences

Университетът въвежда три нови специалности със старт на обучение от 2018 г. – Computing Science, Biology, English Language & Culture.

Магистърските програми на английски език са над 30 и покриват широк периметър от научни сфери: Behavioural and Social Sciences, Business and Economics, Humanities, ICT, Language and Communication, Law, Medical Sciences, Geography, Planning and Environment, Public Administration and Political Science, Religion and Philosophy и Science.

Таксите за обучение в Холандия са регулирани от държавата, като за учебната 2018/19 г. ще бъдат около 2060 евро.

За да научите повече за Radboud Univesristy, заповядайте за среща с негов представител на 12 октомври от 18:30 часа в Sense Hotel (бул. Цар Освободител 16) с предварителна регистрация ТУК.