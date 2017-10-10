На 10 октомври рожден ден имат

https://www.24chasa.bg/novini/article/6488307 www.24chasa.bg 10.10.2017 06:30; 24 часа      0;
Николай Илиев

Григорий, Великотърновски митрополит

Анастас Анастасов, член на Конституционния съд

Александър Сабанов, депутат в 44-ото НС

Петър Жеков, футболна легенда, носител на “Златната обувка”

Антон Генов, бивш футболен съдия

Антон Гинев, бивш зам.-министър на транспорта

Антонио Кръстев, световен и европейски шампион по вдигане на тежести

Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието

Йосиф Герон, адвокат

Константин Караджов, журналист

Иван Динев-Устата, рап певец

Маргрет Николова, певица

Петьо Петков-Шайбата, актьор

Проф. Пламен Марков, режисьор

Теодора Георгиева, депутат в 44-ото НС

О.з. ген. Тодор Бояджиев, основател на Български евро-атлантически разузнавателен форум, бивш депутат

Тома Биков, депутат в 44-ото НС

Цачо Андрейковски, легендарен боксьор

Николай Илиев, актьор и режисьор

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Други от България

На 10 октомври рожден ден имат

Григорий, Великотърновски митрополит Анастас Анастасов, член на Конституционния съд Александър Сабанов, депутат в 44-ото НС Петър Жеков, футболна легенда, носител на “Златната обувка” Антон Генов,

Този път ГЕРБ ще гласува оставката на шегаджията Антон Тодоров (Обзор)

Напуска доброволно парламента, но остава до партията На 4-ия ден след дебелашката си шега в ефира на Нова тв, че водещият на сутрешния блок Виктор Николаев може да загуби хляба и столчето си,

10-те процента върху заплатите няма да са за всички (Обзор)

Първо за учители, полицаи и военни. Горанов: Ще има и за хляб, и за пътища, и за зрелища Има основание за 10% ръст на заплатите на държавните служители, но това не означава,

Георги Милков при Слави: От 22 г. съм в "24 часа" и никой не ме е цензурирал

Не съм се извинил, даже пресолих манджата, защото казах, че Валери Симеонов може да дава ултиматуми само вкъщи. Както каза неговият политически партньор - той има дърварско чувство за хумор,

Мнения

Последно от

Избрано от Google

Коментари

Сортирай по:

Добави коментар

Добави коментар

аватар

Още от България

Гражданската скача при висока скорост

Катастрофа, причинена при висока скорост с повече от 30 км/ч над ограничението , неправилно изпреварване , неправоспособност и употреба на алкохол или наркотици ще вдигнат цената на задължителната

Свиха лекарства за онкоболни за 800 бона

Лекарства за хора, болни от рак, на стойност близо 800 хил. лв. бяха откраднати от склад на фармацевтична фирма в София.   в нощта срещу събота охранителят на склада с лекарства забелязал на камерите

Убитият в Борисовата градина Георги не е издъхнал веднага, осъзнавал е ужаса (Обзор)

Разследването срещу 20-годишния Йоан Матев е пред финал. До два месеца делото влиза в съда 15-годишният Георги Игнатов, който бе убит в Борисовата градина, не е издъхнал веднага.

Местят лъва пред НДК в края на седмицата

Връщането на бронзовата фигура на лъва, стояла в центъра на мемориала на Първи и Шести софийски пехотен полк, пред НДК ще започне в края на седмицата.

8-годишно дете е най-малкият донор у нас

8-годишно дете е най-малкият донор у нас, спасил живота на три други деца, две от които в чужбина. Това разказа д-р Марияна Симеонова, директор на агенцията по трансплантация,

Последно от

Последно от

Актуално от ЗДРАВЕ

Свиха лекарства за онкоболни за 800 бона

Лекарства за хора, болни от рак, на стойност близо 800 хил. лв. бяха откраднати от склад на фармацевтична фирма в София.   в нощта срещу събота охранителят на склада с лекарства забелязал на камерите

8-годишно дете е най-малкият донор у нас

8-годишно дете е най-малкият донор у нас, спасил живота на три други деца, две от които в чужбина. Това разказа д-р Марияна Симеонова, директор на агенцията по трансплантация,

Психолог разкри как хората си избират партньор за секс

Психологът Ерик Хазелтайн твърди, че желанието за секс се пробужда от няколко сигнала, действащи на несъзнателно ниво, съобщи Лента, цитирана от БТА. Желание за секс предизвиква симетрията на тялото

Японски учени отглеждат лекарства в кокоши яйца

Изследователи от Япония успяха да създадат генетично модифицирани кокошки, чиито яйца съдържат лекарство, подпомагащо борбата с тежки болести като рак.

Здравният министър заедно с пациент и линейка пътува към ВМА

Проф. Николай Петров се появи на входа на министерството на здравеопазването, където неизвестен мъж бе припаднал и отпътува с пациента и извиканата от случайни минувачи линейка в неизвестна посока,

Повечето дървета означават по-добро детско здраве

Наличието на повече дървета при водоизточниците подобрява хигиената и здравето и е свързано с по-малко смъртни случаи от диария на деца в бедните страни, предаде Ройтерс,

Последно от

Последно от

Жените със заплата над 1000 лв. - два пъти по-малко от мъжете

Половината от работещите получават възнаграждение до 500 лв. Два пъти по-малко са жените с над 1000 лв. месечни чисти доходи от труд в сравнение с мъжете в България.

5 лв. на ден при пътуване спестява отпадането на роуминга

В ЕС пътуват повече и не си изключват телефоните в чужбина 5 лева на ден - толкова пестят българите, които пътуват в ЕС, след отпадането на роуминга от 15 юни.

Голямата цел на "София Тех парк" е да се самоиздържа

За близо 2 години бяха сменени петима директори “София Тех парк” е на година и девет месеца. Първият високотехнологичен парк у нас бе открит на 11 декември 2015 г.

10-те процента върху заплатите няма да са за всички (Обзор)

Първо за учители, полицаи и военни. Горанов: Ще има и за хляб, и за пътища, и за зрелища Има основание за 10% ръст на заплатите на държавните служители, но това не означава,

“Лавена” има 24% ръст на продажбите

Шуменският производител на козметика “Лавена” успешно увеличи капитала си с 4,2 млн. лв., емитирайки 53 330 акции, става ясно от съобщение на сайта на фондовата борса.

Промишлеността с ръст от 4,9% за една година

През август промишленото производство в България отбелязва 4,9% ръст на годишна база, съобщи НСИ. След спада през януари това е седмият пореден месец,
Четено Коментирано

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Половинката на Григор Димитров Никол Шерцингер захвърли дрехите. Тя позира загърната само по чаршаф за рекламата на своя парфюм. Певицата пусна аромата наскоро. Сега засне и видеото и фотосесията, с които го промотира. В тях Никол е по-предизвикателна от всякога. На един от кадрите Шерцингер видимо е без нищо върху себе си,

Кой е той Иван Вуцов (77) е легендарен защитник и треньор на "Левски". Шампион на България със "сините" през 1965 и 1968 г.. Печели купата на страната през 1967 г. За националния тим има 24 мача, като е участвал и на световните финали в Англия през 1966 г. Като старши треньор ръководи "Левски" 5 сезона между 1975 и 1980 г.

Тенис легендата Борис Бекер ще подобри финансовото си състояние с около половин милион паунда. Мистър Бум-бум ще влезе в риалити шоуто I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!. В него единадесет знаменитости се борят с живота в джунглата. Представители на Бекер вече са финализирали преговорите и германецът е сред сигурните участници.

Първа страница

© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.