На 10 октомври рожден ден имат

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Никол се разголи Половинката на Григор Димитров Никол Шерцингер захвърли дрехите. Тя позира загърната само по чаршаф за рекламата на своя парфюм. Певицата пусна аромата наскоро. Сега засне и видеото и фотосесията, с които го промотира. В тях Никол е по-предизвикателна от всякога. На един от кадрите Шерцингер видимо е без нищо върху себе си,

Легендата Иван Вуцов: Това са ни възможностите Кой е той Иван Вуцов (77) е легендарен защитник и треньор на "Левски". Шампион на България със "сините" през 1965 и 1968 г.. Печели купата на страната през 1967 г. За националния тим има 24 мача, като е участвал и на световните финали в Англия през 1966 г. Като старши треньор ръководи "Левски" 5 сезона между 1975 и 1980 г.