На 10 октомври рожден ден имат

Григорий, Великотърновски митрополит
Анастас Анастасов, член на Конституционния съд
Александър Сабанов, депутат в 44-ото НС
Петър Жеков, футболна легенда, носител на “Златната обувка”
Антон Генов, бивш футболен съдия
Антон Гинев, бивш зам.-министър на транспорта
Антонио Кръстев, световен и европейски шампион по вдигане на тежести
Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието
Йосиф Герон, адвокат
Константин Караджов, журналист
Иван Динев-Устата, рап певец
Маргрет Николова, певица
Петьо Петков-Шайбата, актьор
Проф. Пламен Марков, режисьор
Теодора Георгиева, депутат в 44-ото НС
О.з. ген. Тодор Бояджиев, основател на Български евро-атлантически разузнавателен форум, бивш депутат
Тома Биков, депутат в 44-ото НС
Цачо Андрейковски, легендарен боксьор
Николай Илиев, актьор и режисьор
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