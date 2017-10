ЮНЕСКО не успя да избере на първи тур нов генерален директор

Тенис легендата Борис Бекер ще подобри финансовото си състояние с около половин милион паунда. Мистър Бум-бум ще влезе в риалити шоуто I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!. В него единадесет знаменитости се борят с живота в джунглата. Представители на Бекер вече са финализирали преговорите и германецът е сред сигурните участници.