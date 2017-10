Гардиън: Речта на Си Цзинпин разкрива грандиозна визия за Китай

В речта си на конгреса на Китайската комунистическа партия нейният лидер Си Цзинпин, наричан "председателят на всичко", изложи толкова грандиозна визия за Китай, че имаше нужда от три часа и половина, за да я обясни, се казва в редакционна статия на британския в. "Гардиън", цитиран от БТА.

Китай навлиза в нова ера, заяви неведнъж президентът Си. Страната ще се изправи стабилна в Изтока, с високо вдигната глава - готова да се приближи към центъра на световната сцена и да стане "могъща сила", способна да поема водачеството по политически, икономически, военни и екологични проблеми. Думите му са продължение на първата му реч като лидер на страната, когато той изложи своята "китайска мечта" за обновяване на богатството и силата на страната. Този път обаче той беше много по-уверен, и това е напълно разбираемо, отбелязва британското издание.

Дори при непрозрачността на китайската политика, няма особени съмнения, че Си е най-влиятелният лидер от десетилетия. Кампанията му против корупцията се оказа както политически изгодна, така и популярна. Той установи неочаквано бърз и пълен контрол, гарантирайки влиянието си в партията, влиянието на партията над страната, и влиянието на Китай на световната сцена. Мнозина подозират, че той не планира да се откаже от поста през 2022 г., както гласи неписаното правило, и че на този конгрес няма да бъде излъчен негов наследник. Един от вероятните кандидати беше свален от поста си през лятото.

Вместо това конгресът се върти около Си Цзинпин - колко и какви постове ще бъдат заети от неговите поддръжници, как неговите тези и мисли ще бъдат включени в партийния устав. От встъпването си в длъжност като президент през 2012 г., той разчиства съперниците си и техните съюзници, получи огромен контрол над армията и пое икономиката, с която обикновено се занимава премиерът. Контролът на Китайската комунистическа партия беше засилен във всяка сфера от медиите и законите до университетите, частния бизнес и дори развлекателната индустрия, отбелязва в. "Гардиън". В същото време Китай засилва влиянието си в чужбина - откри първа своя военна база в Джибути, стартира международният инфраструктурен проект "Един пояс, един път". Загубата на авторитет, влияние и сили от страна на САЩ само му помогна.

На международния форум в Давос тази година Си се обяви за поддръжник на глобализацията, свободната търговия и борбата с промените на климата. Той беше приветстван като сила, подпомагаща световния прогрес, а държавните медии похвалиха силата на "Си-пломацията".

Всичко това стана възможно благодарение на китайския икономически растеж. Сега обаче е необходимо да се говори за глобален ренесанс, защото тези години са отминали, а партията се нуждае от нов източник на легитимност. Речта на Си Цзинпин го позиционира като третия най-голям лидер на модерен Китай след революционера Мао Цзедун и реформатора Дън Сяопин. Тя показва и акцент върху решаването на проблемите с екология и неравенството - което е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Оптимистите смятат, че само централизирана власт може да проведе реформите, необходими на Китай в дългосрочна перспектива. Песимистите все по-често подозират, че борбата с корупцията не предшества, а заменя радикалните действия. Те предупреждават, че в дългосрочен план концентрацията на властта ще доведе до нестабилност в страната и в чужбина.

Предизвикателствата са огромни. Способността на отделната личност е ограничена, както заяви Си в речта си през 2012 г., когато встъпи в длъжност. Но кой ще се осмели да му го напомни?

Chinese President Xi Jinping speaks during the opening of the 19th National Congress of the Communist Party of China at the Great Hall of the People in Beijing, China October 18, 2017. REUTERS/Aly Song

Chinese President Xi Jinping speaks during the opening of the 19th National Congress of the Communist Party of China at the Great Hall of the People in Beijing, China October 18, 2017. REUTERS/Aly Song

Chinese President Xi Jinping speaks during the opening of the 19th National Congress of the Communist Party of China at the Great Hall of the People in Beijing, China October 18, 2017. REUTERS/Aly Song