Почина рокмузикантът Джордж Йънг

Австралийският рокмузикант Джордж Йънг, свирил в групите "Ийзибийтс" и Ей Си/Ди Си, почина на 70-годишна възраст, предаде ТАСС. Това бе оповестено на официалната страница на бандата във Фейсбук.

"С голяма скръб съобщаваме за смъртта на любимия ни брат и наставник Джордж Йънг. Без неговата помощ и ръководство не би имало група Ей Си/Ди Си. Ни би могло да се намери по-добър професионален музикант, композитор, продуцент и наставник", се казва в информацията, предава БТА.

Джордж Йънг е роден през 1946 г. в Шотландия. Той е вторият от четирима синове в семейство, което през 1963 г. се установява в Австралия. През 1965 г. Йънг и музикантът Хари Ванда основават групата "Ийзибийтс", която просъществува четири години. През 1973 г. по-малките братя на Джордж Йънг - Ангъс и Малкълм, основават бандата Ей Си/Ди Си. С нея е работил и Джордж Йънг.

Сред най-големите му хитове са "Friday on My Mind" и "Love Is in the Air".