Почина легендата на рокендрола Фатс Домино

Пианистът и певец Фатс Домино, смятан за един от пионерите на рокендрола, почина на 89-годишна възраст в родния си град Ню Орлиънс, съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Дъщеря му потвърди смъртта му пред местна телевизия. Той умря обграден от семейството си и приятели.

За известно време погрешно се смяташе, че Фатс Домино е намерил смъртта си, когато ураганът Катрина опустоши Ню Орлиънс през 2005 г. Той добави нещо от стила буги-уги към ранния рокендрол в оглавили класациите свои хитове, сред които "Blueberry Hill" и "Blue Monday".

Като един от пионерите на рокендрола през 50-те години на миналия век, Фатс Домино е продал 65 милиона копия от албумите си, т.е. повече копия от всеки друг изпълнител през този период, с изключение на Елвис Пресли, сочат данни на Залата на славата на рокендрола. В класациите за поп- и ар енд би музика са били десетки негови песни, сред които "Blueberry Hill", "Ain't That a Shame", "I'm Walkin", "Whole Lotta Loving", "Hello Josephine", "Walking to New Orleans", "I'm Gonna Be a Wheel Some Day".

Като съвременниците си Литъл Ричард и Чък Бери, Фатс Домино е чернокож изпълнител, чиято музика е харесвана от белите американци и оформя ранния рок. Един от най-големите му хитове "Ain't That a Shame" бе записан по-късно от белия певец Пат Бун. Неговата версия на песента бе пускана по-дълго от радиата.