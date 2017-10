Специалните сили участваха в многонационално учение в Румъния

Изложба на лични вещи на Принс отваря врати в лондонската зала О2, предаде Ройтерс. Изложбата "Името ми е Принс" ("My Name is Prince") включва над 200 предмета. Сред тях са китари, наградни статуетки, бележки с текстове на песни, написани от него и пищни костюми, с които се е появявал в музикални клипове или филми.