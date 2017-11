Стивън Хокинг: Човешката раса ще изчезне до 2600 г.

Човешката раса ще изчезне до 2600 г., предупреди физикът Стивън Хокинг. Според учения, населението на Земята ще нараства, с което потреблението на енергия ще се увеличава, а самата планета ще се превърне в „огнена топка“, пише The New York Post, цитиран от "Фокус".



По думите му, за да се спаси от катастрофата, човечеството ще трябва да намери друга обитаема планета. "Човечеството ще трябва да стигне до места, до които никой не е стигал, ако иска да продължи съществуванието си с още един милион години", заяви Хокинг на среща на Tencent WE в Пекин. Чрез видеовръзка той призова инвеститорите да подкрепят неговия проект Breakthrough Starshot, в рамките на който се планира изпращането на космически апарати до Алфа Кентавър – най-близката до Слънчевата система звезда, в търсене на обитаема планета.