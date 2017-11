Първият дисидент е Трендафил Акациев, казва Радой Ралин

След 10 ноември пламна битка за

родното място на поета

Нашето дисидентство е като ялова крава. След превратния 10 ноември 1989 г. демократите се опитаха да извадят нещо от нея.

Излязоха лъжовни запъртъци, които уж стояли в чекмеджетата на свободомислещите. И цензурата не ги пускала на светло?

Спасението беше Трендафил Акациев. Той е доказан дисидент, който не може да бъде отречен. Бронебойни патрони за словото му не са открити!

В тази връзка пламна битка за родното място на Трендафил Акациев. Под този псевдоним пишеха десетки автори от различни краища на отечеството. Александър Миланов е от Ямболско, Петър Караангов е гражданин на Сандански, Янко Димов е с кръщелно от Хасково, Тодор Климентов е син на Търновския край.

Наложи се

впечатлението

обаче, че Акациев

е от Бургас

“Защото бургазлията Недялко Йорданов някак си обсеби това име - издаде няколко стихосбирки, създаде спектакли на сцената и на малкия екран”, констатира поетът Фирко Иванов-Замфир.

Този вик на протест дойде от Сливен, който подаде сериозна заявка за родна стряха на Акациев. “Когато Трендафил се появява на бял свят - пледира Замфир, - Недялко Йорданов е бил едва на 14 години, но всеки като че ли има друга представа - Трендафил Акациев - това е Недялко Йорданов.”

Българинът се блазни да дърпа люлката на светлите умове към себе си. Калофер и Карлово още спорят за родното място на Христо Ботев. В полемиката се намесва и врачанското село Осен, което твърди, че е откърмило гения.

Важно е къде

са корените

на Трендафил,

защото той е не по-малко значим от Ботев. Трендафил Акациев е могъщо явление, което чака да бъде разтълкувано, оценено по достойнство и ситуирано в аналите на българската литература.

Трендафил Акациев е единственият екстраординарен талант, чието зачатие е съхранено в стих:

Когато беше сътворен Акациев

и баща му си прибра ташака,

в копчалъка си вторачен

решава стихче да изтрака...

Това се

случва

през 1954 г.

в Софийския университет.

Група студенти по журналистика обединяват силите си и начеват стенвестник “Трън”. Понеже изданието е бодливо, Емил Стоев подписва творба с псевдонима Трендафил Салкъмов. Колеги се намесват и сменят турцизма салкъм с акация.

Редом до Яворов, Лилиев и Ракитин във флората на българската поезия разцъфтява още едно грациозно име.

Бялата акация е най-широко култивираното екзотично дърво у нас. Расте бързо, извисява се до 25 метра и се размножава с издънки.

Дете на ботаниката, Трендафил Акациев също пуска филизи. Разлиства се като псевдоним без литературна собственост, всеки е свободен да твори под сянката на короната му.

Фирко

Иванов-Замфир

разказва:

“Съдбата ми повери да бъда главен редактор на студентския хумористичен вестник “Трън” (1954-1957 г.) и до завършването на университета - един от съставителите на колоната “Трендафил Акациев”. Големият интерес към неговите остроумия умножаваше “сътрудниците”. Най-ревностен събирач беше Любомир Трайков, член на редколегията, а редактирането им се падна на Иван Баджев, който бе завеждащ отдел “Поезия”. Разбира се, и ние не бяхме безучастни със свои хрумвания.”

Трендафил Акациев се появява в особен исторически момент. Сталин е мъртъв, но култът е жив. В Съветския съюз управлява Никита Хрушчов, но у нас е на власт Вълко Червенков. Предстоят Двадесетият конгрес на КПСС и Априлският пленум на БКП. Тоест

Трендафил Акациев

пуска корени на

синора

между две епохи

Явлението не би било възможно без покровителството на професора по западноевропейска литература Александър Пешев. “Тогава той бе партиен секретар в нашия факултет и под неговата сигурна закрила съществуваше Акациевото творчество”, свидетелства главният редактор.

“1954” на Трендафил е не по-малко абсурдна от “1984” на Оруел. Акациев се ражда в годината, когато умира Трифон Кунев. Авторът на “Ситни дребни като камилчета” е единственият писател, който след Девети септември 1944 г. открито застава срещу тоталитаризма.

Същата година Блага Димитрова пуска бригадирските “Песни за Родопите” , а Николай Марангозов радва читателите с “Пионерски пост”. Някога той се прочува с хулиганските елегии “Нула”.

Йордан Янков

си спомня:

“През тези години в литературния ни печат се водеха остри спорове, представете си, за това дали изобщо да съществува пейзажна и любовна поезия. Според апологетите на “официалната линия” пейзажът не може да бъде “пейзаж въобще”. Някъде там над тревите и дърветата например трябваше непременно да се мерне белегът на новото като заводски комин или язовирна стена. И любовта не можеше да бъде “сама за себе си” - тя ставаше “истинска” сред тъкачните машини или до гюмовете с мляко...”

Акациев е принуден да следва партийната линия. Неговите лирически герои се любят в контекста на социалистическото съревнование:

Преди слънце да изгрее,

край реката, до завоя,

Керекица с Койчо пее:

“По-голям е млекнадоя!”

Талантът на поета

е генетически,

иде от дълбините на времето. Негов праотец е английският автор Мартин Драскача.

През XVIII век с този псевдоним се подписват Александър Поуп, Джонатан Суифт, Томас Парнел, Джон Гей и Джон Арбътнот.

Петимата се обединяват в Клуб на драскачите. Колективното им творческо дело е издадено в The Memoirs of the Extraordinary Life, Works, and Discoveries of Martinus Scriblerus (1741).

Друг предтеча е швабата Готлиб Бидермайер. Под това име през XIX век публикуват Лудвиг Айхрод и Адолф Кусмаул. Поезиите им са събрани в сборника Biedermeier Licderlust (1869).

Козма Прутков е от същото родословно дърво. Неговият автограф използват Алексей Толстой и братята Владимир, Алексей и Александър Жемчужникови. Творенията могат да се видят в “Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова” (1884).

Интернационалният

квартет

изповядва общо творческо верую. Акациев и компания са гениални литературни измамници. Зад тяхната фасада реалните автори казват истини, които не могат да бъдат изречени в прав текст.

“По обсег на разпространеност не само в нашата страна, но и в целия свят псевдонимите стоят начело на всички видове литературни измами, на така наречената завоалирана литература”, обяснява познавачът Иван Богданов.

Международната четворка обаче не е обикновен набор от псевдоними. Във всяко лъжеиме е заключен и втори таен кръг. Драскача, Бидермайер, Прутков и Акациев имат собствена физиономия и манталитет, живеят свой живот, имат своя биография.

При тях не псевдонима персонифицира автора, а множество пера изграждат под едно име фикцията на независим автор. В този смисъл четиримата кореспондират и с друга литературна измама - мистификацията.

Нашият Трендафил

е с най-богата

душевност,

защото има най-много баби. Докато чужденците са създадени от неколцина, на Акациев бабуват над тридесет таланти. Повечето творби са авторски, някои са колективно дело, но всички се вписват в една псевдографоманска стилистика.

От бодливата люлка на “Трън” младокът възмъжава в редовния периодичния печат. Подслоняват го вестниците “Софийски университет”, “Стършел”, “Студентска трибуна” и “Пулс”.

Историческата заслуга на Трендафил Акациев е, че превръща графоманията в творчески метод. Графоманският реализъм става криво огледало на социалистическия.

В Подуяне, където е кабинетът му, Акациев си служи с парадоксална метафоричност и ударна лаконичност. Използва клишето и шаблона, за да окарикатури партийните клишета и шаблони. Например:

Щом завода

с брак излагаш,

на възхода

крак подлагаш!

За първи път

в литературата

пустословието изиграва положителна роля. Подиграва една догматична естетика и руши партийни идеологеми. Това има предвид Радой Ралин, когато нарича Трендафил Акациев първият български дисидент. Неговото творчество оказва влияние не само върху нашето, но и върху международното дисидентско движение.

Градината на социализма не отгледа много индивидуални свободомислия. Ето защо след промяната на Десети ноември обитателите на Парнас се хванаха за общото. Акациевото творчество обаче отдавна се е фолклоризирало. Днес шетат варианти, в които мъчно може да се отсее личното от колективното. Шедьоври като

Трудно е да бъдеш

мокър потник

на гърба на

млад работник

са се врязали в народната памет със силата на “От кога се е, мила моя майно льо, зора зазорила…”

СТИХОСБИРКА

Равносметка

Колкото повече

време минава,

толкоз талантът ми

повече става.

Вкусил на сладката

слава сиропа,

аз се унасям

във чудна омая...

Смаях Централна

и Южна Европа,

а и планетата

скоро ще смая!

Ски

Имам ски

от дъски -

родни чамови дъски!

С тях ще изпързалям аз

жителите на Парнас.

И ще се загнездя там -

величав,

мастит

и сам!

Баща и син

Нещо се клати

в Съединените щати...

Строят се клати! -

каза ми тати.

Вече съм поет

с оформен мироглед!

Поръчение

На полето

под небето

си паса овцето

с бати

и държа кривак.

Комсомолът ме изпрати!

Няма как...

Край инкубатора

Край инкубатора

в бяла премяна

инкубаторка стои.

А до нея началник смяна

яйцата й брои

Ода за чушката

Чушката е днес аперитив

в новия ни колектив.

С нея тръгнал е народа

към полето и завода.

С нея ще направим клизма

на капитализма!

Картофът

О, картофът е злочест

зад желязната завеса!

Вадят го с ръка до днес

враговете на прогреса.

А във нашия лагер

ние го вадим

със багер!







Любовта на секача

Когато с мойта

лъскава секира

аз свалям дъб след дъб

и бор след бор,

чат-пат към

селото се взирам

и с радост тамо те намирам

да работиш

в кооперативния обор.

Да чешеш крави и кобили,

с лопатата да ринеш тор,

това ми дава, мила, нови сили

да свалям дъб след дъб

и бор след бор.

Епизод

Пристъпва тя -

изящна, руса.

И моето сърце разби.

Защото изотзад се друса

като изящно малеби!