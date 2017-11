Президентът на Иран: Рухнали държавни сгради при земетресението са признак за корупция

Лекотата, с която се сринаха някои построени от държавата жилищни сгради в Западен Иран при земетресението в неделя, показва, че е имало корупционни практики при изграждането им. Това заяви днес иранският президент Хасан Рохани, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че много обикновени иранци споделят това мнение.

Някои от жилищните сгради, срутили се при земетресението, отнело живота на най-малко 530 и ранило хиляди хора, са построени по програма за изграждане на жилища на достъпни цени, стартирана през 2011 г. от предшественика на Рохани, Махмуд Ахмадинеджад, предава БТА.

"Фактът, че къща, построена от (обикновени) хора в Сарпол е Захаб, е останала здрава, докато отсрещната къща, построена от правителството, се е сринала, е признак за корупция", каза Рохани на правителствено заседание. Той изрази увереност, "че е имало корупция в договорите за строителство".

Сарпол е Захаб е най-тежко пострадалият при неделното земетресение с магнитуд 7,3 град.

В социалните мрежи стана много популярна снимка на сграда, понесла относително малко щети, до сериозно пострадала сграда, построена от правителството, посочва Ройтерс.

Рохани се закани, че ако бъдат намерени нередности в програмата за тези жилища, виновниците ще бъдат наказани.

Вече е издадена заповед за ареста на изпълнител на обществена поръчка, построила съвсем наскоро болница в град Исламабад е Гарб, която е пострадала тежко при земетресението.

Iranian President Hassan Rouhani walks down aircraft steps as he arrives at Kermanshah that was hit by a powerful earthquake, Iran November 14, 2017. President.ir/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.