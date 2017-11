2,3 млн. нови милионери за 1 г.

Повече от 25 600 души са убити от терористи през 2016 г. Броят на жертвите на тероризъм през 2016 г. е намалял с 13% в сравнение с предходната година и е достигнал двугодишно дъно. Това съобщи Институтът за икономика и мир (The Institute for Economics and