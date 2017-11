Царят: Мисля, че това ще е първото и последното ни европредседателство

Личното ми мнение е, че това ще бъде първото и последното председателство на България. Второто се пада през 2032 година или нещо такова, а дотогава сигурно ще има повече членове на ЕС, и дали този начин на ротация въобще ще бъде възможен, така че we might as well да се постараем сега да направим необходимия ефект. Това каза Н.В. Симеон Сакскобургготски в интервю за Георги Готев, заместник-главен редактор на Еuractiv.com и издател на Вulgarianpresidency.eu, съобщиха от пресофиса на Симеон Сакскобургготски.

„Председателството наистина е исторически момент и шанс, естествено. Аз си спомням още преди години, споменах, че трябва да се готвим за такъв момент. Мисля, че беше през 2009-а, когато казах, че трябва да се готвим за (председателството през) 2018-а. Тогава събеседниците ме изгледаха, сякаш съм извънземен, затова, че говоря с девет години или с осем години напред. Но сега вече сме тук, председателството се изтегли (с шест месеца напред) заради Брекзит, и то е много важен момент. Трябва да сме подготвени и въобще да изнесем председателството по един изряден начин“, коментира още Симеон Сакскобургготски.

За геополитическата обстановка в момента той отбеляза: „Винаги са възможни неприятни и тежки моменти, но да се надяваме, че всичко това ще може да се поеме по един балансиран начин, и в крайна сметка, ние да си гледаме и нашите интереси, защото имало е случаи да се разсейваме и да излезем от контекста по теми, които нито са по нашата компетентност, нито по които имаме възможност да повлияе“. Н.В. Цар Симеон II парафразира израза на своя баща цар Борис III: „Винаги с Германия, никога срещу Русия“: „Аз пък казвам, винаги с Европейския съюз, а пък да не тръгваме против дадени страни, защото не е в наш интерес“. „Като погледне човек картата, се вижда къде сме. Трябва също да се държи сметка за точното място на България“, допълни още той.