DDB Sofia със 7 златни отличия в IAB Mixx Awards 2017

DDB Sofia спечели най-много златни отличия на наградите за дигитална реклама и маркетинг IAB Mixx Awards, които се проведоха на 23 ноември в зала Люмиер в НДК.

IAB Mixx Awards е глобален форум, който награждава най-добрите решения в дигиталния маркетинг. Фестивалът се провежда за трети път в България.

Работата на DDB Sofia се отличи сред 140 заявки на 40 агенции и общо над 70 рекламни кампании, реализирани в дигитална среда. Свидетелство за успеха са 7-те златни награди, които агенцията печели с проекти за Теленор България, Теленор Унгария, ЕВН и ABSOLUT водка.

Кампаниите на DDB Sofia бяха отличени в категориите Campaign Effectiveness, Engagement, Lead Generation, Mobile and Apps, Rich Media and Display ads, Search Engine Marketing и Branded Content.

„Наградите са висока оценка за целия екип на DDB Sofia. В последните месеци положихме много усилия, за да предлагаме все повече дигитални решения за интегрираните ни кампания. Фактът, че имаме 14 финалисти за девет наши партньори, показва, че вървим напред“, заяви Ангел Искрев, Head of Digital, DDB Sofia.

„Инвестирахме в страхотни таланти и сме много горди с това признание за екипа ни. Споделяме златото с нашите клиенти. Благодарни сме, че техните високи критерии за креативност и взаимното усилие да открием неоткритото са постоянна величина в съвместната ни работа“, каза Боян Панайотов, Изпълнителен директор, DDB Sofia.

„Преди digital-ът беше подкатегория на рекламните услуги. Сега е най-важната платформа за връзка между брандовете и хората. Именно затова сме щастливи, че сме отличени в толкова много категории“, добави Васил Петраков, Творчески директор ДДБ София

Победителите в конкурса поставят новите тенденции в бранша и се превръщат в еталон за постижение в дигиталния бизнес на световно ниво.