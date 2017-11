Играчка по дизайн на дете от България подкрепя правото на децата по цял свят да играят и да се развиват

Летящият дакел Мури, нарисуван от десетгодишната Мира oт София, пристигна в България и от днес може да бъде закупен в магазините на ИКЕА в цял свят, като 100% от приходите отиват в полза на добра кауза

Летящият дакел-еднорог Мури, създаден по дизайн на Мира от България, вече може да бъде намерен в магазините на ИКЕА по цял свят като част от новата колекция плюшени играчки с кауза SAGOSKATT. Всички приходи от продажбата на серията, в която влизат още девет плюшени играчки, родени от въобръжението на финалистите в миналогодишния конкурс на ИКЕА за детска рисунка, отиват в полза на местни проекти за деца. ИКЕА България ще продължи да подкрепя УНИЦЕФ България и ще дари всички приходи от продажбата на играчките SAGOSKATT в полза на техни проекти в страната, насърчаващи детското развитие, образование и равно участие.

„Изключително сме горди, че в конкурса за детска рисунка от миналата година имаме победител от България, който ще бъде посланик на инициативи с добра кауза на ИКЕА по цял свят. Това е истински пример, че за детското въображение и чудесата няма граници“, споделя Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА България.

ИКЕА България провежда подобни кампании ежегодно през последните четири години, които набраха над 140 000 лева за проекти на УНИЦЕФ България. Един от тях е “Заедно от детската градина“, чиято цел е да осигурява среда, която подкрепя всички деца да учат и да играят заедно от най-ранна детска възраст. В резултат от предходните инициативи, вече десет български детски градини са обзаведени, за да осигурят възможности за включващо развитие на деца със специфични потребности. Средствата се грижат и за домашния уют в девет центъра за работа с деца от най-уязвимите групи, създадени от УНИЦЕФ в осем български града.

Това е и втората година на глобалната кампания на ИКЕА “Let’s Play for Change” в подкрепа на изконното право на всяко дете да играе, защитено и от Конвенцията за правата на детето на ООН. В рамките на кампанията, Фондацията на ИКЕА ще дари 45 милиона евро в полза на проекти на Handicap International, Save the Children, Special Olympics, Room to Read, УНИЦЕФ и War Child.

„Всяко дете има право да играе. Играта стимулира когнитивното и емоционално развитие на малчуганите“, коментира Пер Хегенес, изпълнителен директор на Фондацията на ИКЕА. „Но за съжаление днес все още съществуват места, където по една или друга причина, много деца нямат възможност да играят, да се учат и просто да бъдат деца. Целта на кампанията е да създаде условия за игра и развитие в някои от най-уязвимите общности по света – но също и да вдъхнови всички, независимо от възрастта им, да играят повече.“

