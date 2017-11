Фандъкова ще провери изпълнението на мерките за енергийна ефективност в СМГ "Паисий Хилендарски"

Джей-Зи води с осем номинации за наградите "Грами", съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс. В категорията албум на годината са номинирани "4:44" на Джей-Зи и "24K Magic" на Бруно Марс, заедно с "DAMN" на Кендрик Ламар, "Awaken My Love!" на Чайлдиш Гамбино и "Melodrama" на Лорд, предава БТА. За наградата запис на годината се състезават "The Story of O.