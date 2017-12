Дянков, Трайков и Прокопиев официално са подсъдими

Спектакълът на Васил Петров “Синатра: Вегас” напълни зала 1 на НДК в понеделник вечертя. Тя изглеждаше като елегантен клуб в Лас Вегас с високите столове и артистичната смесица от джаз, суинг и боса нова. Петров изпълни хитове на Синатра като Something stupid, Strangers in the night, New York, New York,