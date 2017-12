Diageo, водеща световна компания за висококачествен алкохол, е решена да развива бизнеса си в България и подновява договора за изключителна дистрибуция с Аvendi

Diageo, водеща световна компания за висококачествени напитки, в чиято колекция се включват Johnnie Walker, Baileys и Smirnoff, подновява договора си за дистрибуция на спиртни напитки на вътрешния пазар в България с Avendi Limited.

За да научите повече за пазара на алкохол в Европа и България, потребителските тенденции и защо двете компании решиха да подновят договора си, прочетете ексклузивното интервю с Ренато Юрич – генерален мениджър на Diageo пазарите на Партньорите от Европа, Близкия Изток и Северна Африка.

Ренато Юрич работи в Diageo от януари 2015 г., когато се присъединява към компанията, за да ръководи един от най-големите пазарни региони в структурите на Diageo – пазарите на Партньорите от Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Този регион се състои от 60 държави на 3 континента в Континентална и Западна Европа, Източна Европа, Русия, Турция и ОНД, а от октомври 2017 г. и Близкия Изток и Африка.

Юрич започва международната си кариера в The Coca Cola Company and Bottlers, където за период от 10 години заема ръководни длъжности като директор продажби в няколко европейски страни. През 1997 г. е назначен като директор за Европа на оперативния маркетинг на The Coca Cola Company със седалище в Брюксел. След това през 2002 г. Ренато Юрич се премества в ИнБев и работи в областите VP Strategic Marketing and Business Development за Централна и Източна Европа. По-късно става главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на водещата държавна пивоварна в Хърватия, където ИнБев е основен акционер. Наскоро, преди да се присъедини към Diageo, Ренато работи и за Syngenta, най-голямата световна агро-бизнес компания. Първоначално е главен изпълнителен директор за Турция, а след това ръководител на стратегията за Европа, Африка и Близкия Изток.

Ренато е с хърватска националност, живее в Швейцария, но е истински човек на света, който досега е живял и работил в 8 различни страни.

- За първи път ли сте България?

- За първи път бях София още през 1995 г. Тогава градът изглеждаше различно, всъщност беше средата на зимата, също като днес, късно вечерта и търсех приятно място да хапна и пийна нещо след изтощителното пътуване. Намерих малък ресторант и очаквах, че в такъв ден най-вероятно ще бъда единственият гост там, защото всеки си е у дома. За огромна изненада, когато влязох, видях, че поне 50 души говорят, пеят, танцуват, гръмко се провикват и се смеят. Те ме поканиха на масата и аз попитах какъв е случаят, като очаквах, че това е някакво специално семейно събитие. Грешах. Това бяха просто група приятели, които се бяха събрали заедно, за да се почерпят. Така бе първият път и от тогава, мислейки за България, винаги виждам гостоприемството, сърдечността и откритостта. Всеки път, когато съм тук, се уверявам че тези черти са дълбоко вкоренени в българската душа!

- Можете ли да кажете няколко думи за Diageo?

- Diageo е водещата световна компания за висококачествени напитки и една от най-добре представящите се компании. Успехът на Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Tanqueray и много други доведе до създаването на нашата компания през 1997 г. Тази година празнуваме 20 години от основаването на Diageo, но всъщност работим с марки, които са фаворити по света от векове! Марки, които се предпочитат от потребителите в 180 държави, разнообразни в категориите си и на всякакви цени, за да се отговори адекватно на потребителското търсене. През последните шест години ние целенасочено и методично се превърнахме в наистина глобална компания. Нашата фирма се развива чрез иновации и непрекъснато се стремим да предлагаме новости на милионите европейци, които се наслаждават на нашите марки всяка година.

Diageo е една от най-добре представящите се световни компании. Постоянно изпълняваме целите, които сме си поставили. През финансовата 2016 г., която завърши на 30 юни 2016 г. Diageo Глобъл представи ръст на обема, органично движение нагоре 1.1% ? ЕС 242.2м, нетен ръст на продажбите, органично движение нагоре 4.3% ? GBP 12.050м, оперативна печалба, органично движение нагоре 5,6% ? GBP 3,559м и по-силно представяне в целия ни глобален бранд.

- Какви са гаранциите, че ще поддържате тези амбициозни резултати?

- В Diageo всичко се корени дълбоко в нашите фантастични марки и нашите талантливи хора. Нашите сътрудници израстват по-бързо от бизнеса ни. Имаме над 11 000 талантливи асистенти, които продават нашите марки в 23 държави в Европа. Ние сме една жива и еластична компания, в която всеки има възможност да гради своята кариера на всеки етап от професионалното си развитие. През 2017 г. Diageo е обявен за 11-тото най-добро място за работа в света. Това е седмата поредна година, в която заемаме 8 място сред 25-те най-големи компании в световен мащаб. През изминалата година заехме 19-то. През 2016 г. Diageo бе поставен на 18-то място в списъка на LinkedIn на най-търсените глобални компании.

Амбицията ни е да бъдем най-добре представящата се, най-надеждната и уважавана компания за потребителски стоки в света и всеки ден работим, за да я постигнем, печелейки доверие и уважение, като гарантираме, че алкохолът може да бъде част от балансирания начин на живот. Ние направихме значителни инвестиции, за да се справим с употребата на алкохол от страна на непълнолетни, с шофирането след употреба на алкохол и с прекомерното пиене. Само през изминалата година подкрепихме 85 отделни програми в повече от 20 страни в цяла Европа, включително важни КСО програми, инициирани от Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България (за предотвратяване на употребата на алкохол от непълнолетни и шофиране в нетрезво състояние).

- Моля, споделете няколко от най-важните неща за вашия бизнес на фона на пазара на спиртни напитки в Европа.

- В Европа 450 милиона потребители на алкохол се радват на любимите си напитки. Според най-новите данни от доклада на IWSR от 2016 г., продължаваме да виждаме тенденция на премиумизация, която играе роля в растежа на престижа на спиртните напитки. Това е особено важно за бизнеса на Diageo – залагаме на високото качество и насърчаваме потребителите да пият по-малко, но по-добри напитки. Фокусираме се върху разширяването на пазарите си, но стремежът ни към търговски успех не е в разрив с ангажираността ни да насърчаваме отговорната култура на пиене и предотвратяването на злоупотребата с алкохол.

Diageo Europe осъществява 25% от всички продажби на Diageo, които през 2016 г. са нараснали до 2,5 милиарда. Ежедневно в цяла Европа нашите брандове са в центъра на 3 милиона събития. В Европа всеки месец работим директно с 100 000 бара, ресторанта, магазина и супермаркета, като им помагаме да растат и да развиват бизнеса си.

В последната финансова година (приключваща на 30 юни 2017 г.) нетните продажби в Европа са нараснали с 7%, като Johnnie Walker, Baileys и Captain Morgan се представят много добре. В повечето страни в Европа Tanqueray имаше двуцифрен ръст, а Reserve продължи с 9% нагоре.

Накратко за най-близкия регион. Европейски партньорски пазари - MENA е едно от най-големите тържища на Diageo Europe, разнообразен и широк регион, включващ развити и развиващи се пазари, дом на 968 милиона души, живеещи на 3 континента в общо 60 държави. Diageo сътрудничи активно с 54 държави, в които се осъществява модел за разпространение на бира, 32 държави с модел за дистрибуция на спиртни напитки и 6 държави от групата на MENA. Партньорските пазари на Diageo Europe работят с високоефективен дистрибуторски модел, като осигуряват съдружничество с най-ефективните и опитни бизнес партньори на даден пазар. Партньорските пазари на Diageo Europe постигат изключителен ръст на пазарните дялове в съпоставка с конкуренцията и ни превърнаха в най-бързо развиващата се компания, предлагаща бира, ром, водка и ликьори.

- Колко важна е България за Diageo?

- През последните 16 години Diageo работи в България в партньорство с Avendi Limited. Бизнесът ни потръгна още от първите дни, защото България има голям потенциал да осигури пазарни възможности и в същото време печели със социалната култура, която много приляга на мисията на Diageo: „Да се радваме на живота всеки ден и навсякъде“.

Това, което е особено важно за амбицията ни за дългосрочни бизнес резултати – през последните години в България се наблюдава стабилен растеж на БВП (3,5% реален % за последователните години до 2016 г.), намаляване на безработицата (7,6%), висок ръст на реалните заплати и растеж на силно потребителско търсене. Смятаме, че това са основополагащи условия за утвърждаване на средната класа и заможните потребители в страната, които ще празнуват малки и големи поводи като вдигат наздравица с чаша Johnnie Walker, пинта Guinness или изберат измежду многото други марки, които Diageo може да предложи.

- Какви са впечатления ви за най-важния пазар на алкохол и потребителските тенденции в България и може ли да ги сравните с по-широките тенденции в Източна Европа?

- Общият пазар на алкохолни напитки в България, според последните данни на IWSR (2016) се състои от 71,8% бира, 17,3% вино и 10,9% спиртни напитки. Когато разглеждаме тези три категории алкохол, е интересно да се види тенденцията от последните 3 години. От 2014 г. насам потреблението на бира в България намалява с 1,9%, докато това на вино и спиртни напитки се е увеличило (вино с 1,6% и спиртни напитки с 0,3%). Що се отнася до пазара на спиртни напитки и по-специално категориите вносни спиртни напитки, което касае Diageo – най-голямата категория в България е уискито, а втората – водката. Тук, отчитайки динамиката, отново в перспективата на тригодишната тенденция от 2014 г. до 2016 г., можем да забележим, че категорията водка в България е намаляла с 3,4%, докато категорията уиски е нараснала точно със същия процент (+3,4). Други категории, които все още са малки, но започват да растат, са ром и джин. Също така наблюдаваме интересна тенденция в България, която е традиционно винена страна – през последните години потребителите започнаха да преминават от вино към различни категории алкохолни напитки, по-специално ликьорите (включително Baileys) и джина (в това число Gordons и Tanqueray).

Уискито в България най-често се избор на 35-45-годишни мъже с високо образование и високи доходи. Това, което може да се отбележи, ако искаме да сравняваме средните потребители на уиски от Източна Европа и България, е, че в България имаме малко по-голяма група от жени, които пият уиски, отколкото в други източноевропейски страни (36% пиещите уиски жени в България, 32% в Европа).

Средният потребител на ликьор в България са жени, на възраст между 19 и 34 години, с високо образование и високи доходи. Групата на потребителите на ликьори е забележимо по-заможна отколкото в други европейски пазари (68% в България, 44% в други страни от Европа).

Питате къде пият потребителите? Тук числата от България са идентични с другите страни в Европа – потребителите пият повече вкъщи, отколкото в питейни заведения. В България – 69% вкъщи, а 31% – извън дома (в сравнение със съответно 63% и 37% в Европа)

- Можете ли да ни разкажете повече за бизнеса на Diageo в България?

- В България Diageo е лидер на пазара в категорията вносни спиртни напитки, като Johnnie Walker е безспорен пазарен лидер. Най-големите ни марки в страната след Johnnie Walker са уиски J&B и водка Smirnoff. Виждаме също така нарастващия потенциал за развитие на Baileys, който до голяма степен ще се вмести в предпочитанията на потребителите на ликьори. Също така е важно да споменем, че портфолиото на Diageo Reserve има непропорционално високи дялове в България – страната е най-големият пазар на Diageo Reserve в района Южна и Източна Европа.

- Защо Diageo реши да поднови договора за дистрибуция в страната с Avendi?

- Diageo работи с Avendi Limited в България с последователно годишно увеличение на обемите и пазарните дялове на всички марки през последните 16 години. Avendi получи наградата Diageo Distributor за 2005 г. и 2010 г. сред европейските партньори. Дългосрочното и успешно сътрудничество между двете компании в България доведе до петнайсетократно увеличение на бизнеса със спиртни напитки на Diageo и Avendi в страната от 2001 г. насам. Avendi успешно приложи бизнес модела на спиртни напитки в България, стана безспорен лидер във вноса на спиртни напитки, с 35% пазарен дял в категорията "уиски" и натрупване на непропорционално високи дялове за марките на Diageo Reserve. По време на сътрудничеството с Diageo Avendi се превърна в най-големия пазар в района Diageo Europe Partner Markets.

- Какви са бъдещите приоритети за растежа на Diageo в Европа и България?

- Нашата амбиция е да се превърнем в най-добре представящите се, най-надеждните и уважавани сред потребителите компании, навсякъде, където работим. В близко бъдеще в Европа възнамеряваме:

• По-добро позициониране на нашите първокласни марки (световните марки в Европа нараснаха с 4,7% през миналата година).

• Новаторство в мащаб: иновациите продължават да бъдат от изключителна важност за Европа, в която в момента са 11% от продажбите ни.

• Спечелване на Reserve: Reserve представлява около 12% от общите ни нетни продажби днес. В рамките на Reserve удвоихме бизнеса си с луксозни спиртни напитки през последните четири години и сега притежаваме 19,5% от общите луксозни спиртни напитки (Луксозни спиртни напитки – IWSR; суперпремиум, ултрапремиум и престиж) и имаме 7 от 20-те най-големи луксозни марки в Европа.

• Изграждане на път към потребителите: увеличихме продажбите с 1/3, което ни позволи да разгърнем този допълнителен ресурс, за да удвоим броя на изнесените продажби. Преминахме от малко над 40 000 до над 100 000 през последните четири години.

• Електронна търговия: удвоихме бизнеса през последните две години. Това е постигнато чрез значително увеличаване на инвестициите в специализиран екип за дигитална търговия с подходящи възможности и опит.

• Управление на производителността, което ни позволява да инвестираме отново в бизнеса: работихме по-ефективно, затова можем да инвестираме в растеж, като при това увеличаваме печалбите си.

Сигурни сме, че всички споменати по-горе амбиции скоро ще се материализират и в България – пазар с огромни възможности и светло бъдеще. Така че Keep Walking, България, за да могат българите да се радват на живота всеки ден и навсякъде!

За Diageo

Diageo е водещата световна компания за спиртни напитки с изключителна колекция включваща Johnnie Walker, Baileys, Smirnoff, Guinness, J&B, Captain Morgan, Gordons и Tanqueray. Diageo търгува на около 180 пазара по света и е регистриран както на Нюйоркската фондова борса така и на Лондонската фондова борса. За повече информация относно Diageo, неговите сътрудници, брандове и работни планове посетете www.diageo.com и www.DrinkIQ.com

За Avendi

Avendi е водеща компания в България, специализирана в маркетинга и дистрибуцията на потребителски стоки с годишен оборот от 138 милиона лева. Дистрибутор на водещи международни марки, сред които са Baileys, Bushmills, Captain Morgan, Dom Perignon, Efes, Guinness, Hennessy, Hellmann's, HiPP, J&B Rare, Johnnie Walker, Knorr, Kotanyi, Lipton, Moet&Chandon, Monin, Nestle Purina, Perrier, Sanpellegrino, Smirnoff, Tabasco, Vittel. Avendi е част от ВМ Финанс Груп, състояща се от 11 компании. (www.vmfgroup.com).