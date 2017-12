Британският певец Крис Риа колабира на сцената

Британският певец Крис Риа е в стабилно състояние, след като колабира на сцената на концерт в Оксфорд, съобщи ДПА. След инцидента той е откаран в болница, където е стабилизиран.

Певецът бил на сцената от 45 минути, когато внезапно се хванал за стойката на микрофона и паднал назад. Малко по-късно завесата била спусната, а шоуто - прекратено.

Крис Риа, който беше много популярен през 70-те и 80-те години на миналия век, е на 66 години. Той се разболя от рак на панкреаса през 2000 г., а миналата година получи инсулт, предава БТА.

Крис Риа имаше насрочен концерт за днес в Брайтън и в Борнмът във вторник.

Най-популярната песен на Крис Риа е "Driving Home for Christmas" от 1988 г., а най-успешният му албум - "The Road to Hell" от 1989 г.