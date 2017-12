Председателството е шанс София да се представи като добър за бизнес град

Столичният кмет Йорданка Фандъкова каза на форум в УНСС, че българското председателство на Съвета на ЕС е възможност за столицата да бъде представена като град, който е добър за правене на бизнес и привлекателен за инвеститорите, което ще донесе повече възможности за развитието на столицата. Председателството се очаква да даде и тласък за развитието на туризма, предаде БТА.

Фандъкова съобщи, че в следващите дни ще бъде представено разширението на системата за сигурност, извършено във връзка с предстоящото председателство и финансирано със средства от държавата. Тя отбеляза, че се очаква да има затруднения в движението, особено при посещението на големи делегации, в зоните, където ще са събитията по председателството.

Столичният кмет беше гост-лектор на 14-тото издание на тридневния Младежки икономически форум, организиран от Студентския съвет при УНСС. Тази година темата е "Българското председателство на Съвета на ЕС: възможности и заплахи".

По темата за председателството кметът на София изтъкна още подготовката на собствена културна програма на столицата, която да допълни тази на Министерството на културата. Целта е да се покаже културно-историческото наследство и съвременните културни достижения в София.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев отбеляза при откриването на форума, че това какво ще направи България, председателствайки Съвета на ЕС, ще трасира бъдещето ни в тази общност. Той напомни за поетия ангажимент след лекцията на премиера Бойко Борисов да се направят разчети на това доколко приемането на страните от Западните Балкани в ЕС може да се счита за заменяемо с Брекзит. При съотнасянето на БВП на Обединеното кралство и на страните от Западните Балкани на пръв поглед изглежда, че това не е сериозно, но ако се добавят логистичните предимства, компактна общност, която би се получила, нещата придобиват други измерения, изтъкна ректорът на УНСС.

Столичният кмет се спря и на ползите от членството на България в ЕС и в частност за София. Тя напомни, че през първия програмен период европейските проекти на столицата са за около 3 млрд. лева, като от тази сума 2 млрд. лева са безвъзмездни европейски средства. За този програмен период до момента са привлечени 1,2 млрд. лева еврофинансиране за изпълнение на 50 проекта, сред които е този на третата линия на метрото. Фандъкова защити тезата за кохезионната политика с аргумента, че тя позволява по-бързо развитие на градовете и изравняването им с останалите в Общността.

Йорданка Фандъкова илюстрира икономическите ползите от еврочленството на страната и по-конкретно за София с данни на Института за пазарна икономика, според които столицата продължава да е най-голямата областна икономика в България, като 40 на сто от БВП на РБ се произвежда в София. В града е най-висок коефициентът на заетост - 72,5 на сто и почти 90 на сто за възрастовата група между 35 и 44 години. Над 50 на сто от заетите са висшисти.

IT секторът бележи най-високи темпове на развитие, като столичният IT сектор генерира все по-голяма част и от износа на страната, като през 2015 г. приходите от износ на фирмите от сектора са достигнали 1,2 млрд. лева или 9 на сто от общия износ на услуги в България. Средните брутни заплати в този сектор, които са 2688 лева, са около три пъти по-големи от средните в София. Столицата вече е в топ 3 по стартиращи компании - най-вече в IT сферата, което се дължи на обучението и възможностите за предприемачество в града, които са заложени и в младежката стратегия на Столичната община, изтъкна Фандъкова.

Присъстващите студенти на форума се интересуваха от това как ще се решат проблемите с чистотата на въздуха в града, как ще се преодолеят икономическите диспропорции между София и останалите градове, дали столичният кмет е доволен от качеството на строителството в столицата, какво се случва с ромските гета. Кметът на София отбеляза, че проблемите се решават поетапно и напомни за този с битовите отпадъци преди няколко години, който вече успешно е решен.

Фандъкова допълни, че се работи по решаването на проблема с чистотата на въздуха и информира, че днес ще бъде представена системата за ранно предупреждение и мерки срещу замърсяването на въздуха, сред които ще има и такива с рестриктивен характер. Фандъкова информира студентите за пилотен проект, по който няколко социално слаби семейства от район Нови Искър ще получат безвъзмездно печки, които горят екопелети.

Кметът на столицата обаче подчерта, че решаването на проблема с въздуха в столицата не може да стане и без участието на жителите на града. По отношение на ромските гета столичният кмет отбеляза контрола върху незаконно строителство.