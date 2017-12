Билбордове на Бистришките баби със софийска баница в ръка ще посрещат еврочиновници

Билбордове с кадър на Бистришките баби, които държат в ръцете си софийска баница, ще посрещат делегатите в столицата по време на българското председателство на Съвета на ЕС. Това е една от шестте визии, създадени специално за европредседателството от Столичната община. Те са част от комуникационната кампания "София общува", която включва визуална кампания, изграждане на отличим образ на София и нови системи за ориентация в града и градския транспорт. Тя бе представена днес от главния архитект на София Здравко Здравков, председателя на комисията по култура и образование към СОС Малина Едрева и експерти.

При разработването на комуникационната кампания София ползва опита на Амстердам и Братислава, които вече са били градове-домакини на председателството на Съвета на ЕС, уточни Едрева.

Разработихме единна визия на всички информационни елементи, която включва специален шрифт на София, система от пиктограми и други. Защо не в бъдеще да се унифицира и единен цвят на София и малко по малко да започнем да приличаме на модерен европейски град. Предстои да изработим и система от методически указания за летните градини към заведенията, за да унифицираме всички елементи, обясни арх. Здравков.

В средата на януари в центъра на София ще бъдат поставени 40 туристически табели - те ще са малък и голям тотем и стълб с табели. За да се изработи новата система за пешеходна ориентация на туристите в София е направена анкета с над 200 български и чужди гости в града. 90% от тях търсят кафявите знаци, ориентират се трудно заради езиковата бариера, но от друга страна лесно намират туристическите обекти, защото те са разположени на сравнително малък периметър. 83% заявяват, че предпочитат да получават информация от табели вместо от хартиени карти или през смартфон. Повечето пристигат в София подготвени с информация кои обекти искат да видят и търсят информация не за забележителностите, а как да стигнат до тях, обясни Филип Бояджиев.

Новите табели ще са кафяви, с информация на български и английски език. Отгоре ще има пешеходец, информация къде точно се намира човек, отдолу - данни за близките обекти, посоката им и номер, с който да бъдат видяни и на картата на самата табела. Картата е поставена по желание на анкетираните и представлява кръг с 600 м радиус, има и пиктограма на всеки от 40-те обекта и легенда.

Системата за ориентация в градския транспорт също става двуезична. На табелите по спирките в светлосиньо ще са тролейбусните линии, в оранжево - трамвайните, а в червено - автобусните. Отгоре ще бъде изписана спирката, нейния номер, видовете транспорт, които минават през нея, номерата на линиите и посоката на движение. По искане на анкетираните на всяка спирка ще бъде изписан целият маршрут на съответната линия - в сиво ще са вече отминатите спирки, в червено - тази, на която сме, а в синьо - предстоящите. Показана е и връзката с метрото, където има такива. Предстои да се въведе и QR код на всяка спирка, който да дава моментална информация.

София - бизнес град, град с култура, град за живеене, град с история, град за срещи и град на иновативните технологии - върху тези теми пък ще се гради имиджът на българската столица. Направени са проучване и анализ сред 135 български и чужди новинарски сайтове, блогове и социални медии, което включва 937 материала за София и аудитория от 275 милиона души, обясниха от "Юнайтед Партнърс". 84% от данните за София са от новинарски сайтове като "Ройтерс", "АП" и други, като преобладават тези с положителна насока. София се споменава заради спортни събития, международни конференции, като достъпна туристическа дестинация, чужди компании, които отварят офиси тук и заради председателството.

Първите две букви от името на града, но на латиница - "So" са изведени и отличени в новата визуална кампания. Шестте послания са: "So green Sofia", "So welcoming Sofia", "So united Sofia", "So innovative Sofia", "So creative Sofia" и "So ancient Sofia". Посланията ще бъдат поствени на летището, центъра, в метрото и на други места. На билбордовете с надпис "So ancient Sofia" e изобразена ротондата "Св. Георги", а на този с надпис "So welcoming Sofia" - Бистришките баби, които държат софийска баница. Посланията са в цветовете на герба на София и специален шрифт.