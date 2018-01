Погребват Долорес О'Риърдън във вторник в родното й село в Ирландия

Погребението на вокалистката на рок групата The Cranberries Долорес О'Риърдън ще се извърши на 23 януари в Ирландия, съобщи ирландската национална телевизия RTE, цитирана от БГНЕС.

Според информацията Долорес О'Риърдън ще бъде погребана в родното й село Балибрикън в графство Лимерик, югозападна Ирландия. На траурната церемония ще присъстват роднини и приятели на певицата. Поклонението ще се състои в неделя в църквата „Св. Йосиф“ в град Лимерик, в едноименното графство.

Долорес О’Риърдън почина внезапно в Лондон на 46-годишна възраст. Тя е била в британската столица, за да прави записи, съобщиха от нейния екип. . По информация на тв канала "Скай нюз", тя е планирала във вторник да записва нова версия на песента „Зомби“, заедно с рок групата Bad Wolves. Долорес О’Риърдън е вокалистка на популярната ирландска група The Cranberries от 1990 г. През 1994 групата записва парчето "Зомби", с което печели следващата година наградата MTV Europe Music Awards в категорията за „най-добра песен“. Долорес О'Риърдън започна и солова кариера през 2007 г.. The Cranberries се събраха отново през 2009 г. след шестгодишна пауза, а на 28 април 2017 г. излезе най-новият им албум "Something Else".