14-годишен преби и ограби възрастен комшия в пловдивско село

14-годишен преби и ограби възрастен комшия в пловдивско село25.01.2018 14:43; 24 часа онлайн 0;
14-годишно момче преби и ограби съседа си в Момино село, съобщиха от полицията в Пловдив. Непълнолетният извършител е арестуван.
24-часовата мярка за неотклонение е взета спрямо тийнейджъра, който във вторник влязъл в дома на свой 77-годишен комшия. Момчето нанесло на дядото няколко удара, след което му задигнал 500 лева и избягал. Възрастният мъж е в шок. По случая е образувано досъдебно производство.
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