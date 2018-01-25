14-годишен преби и ограби възрастен комшия в пловдивско село

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Марин Чилич измести Гришо Марин Чилич (Хър) измести Григор Димитров от третото място в световната ранглиста. Хърватинът се класира за финала на Откритото първенство на Австралия. Той елиминира екзекутора на Гришо - Кайл Едмънд (Анг), с 6:2, 7:6, 6:2. Чилич ще събере минимум 4960 точки. Това е с 360 повече от българина. На финала хърватинът ще чака победителя от мача

Мейзер и сестрата на удушения Ники се сдобряват Щели да се разбират като големи хора Анита Мейзер и сестрата на удушения Николай Димов – Милена, са стоплили отношенията. Те са се чули по телефон по коледните празници, за да поговорят и да се разберат като големи хора, научи "България Днес" от свои източници. Разговорът е бил иницииран от Анита, която има право да ползва телефона на Сливенския