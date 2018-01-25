14-годишен преби и ограби възрастен комшия в пловдивско село

https://www.24chasa.bg/novini/article/6681871 www.24chasa.bg 25.01.2018 14:43; 24 часа онлайн      0;
Инцидентът се случил в пловдивското Момино село Кадър: Гугъл стрийт вю

14-годишно момче преби и ограби съседа си в Момино село, съобщиха от полицията в Пловдив. Непълнолетният извършител е арестуван. 

24-часовата мярка за неотклонение е взета спрямо тийнейджъра, който във вторник влязъл в дома на свой 77-годишен комшия. Момчето нанесло на дядото няколко удара, след което му задигнал 500 лева и избягал. Възрастният мъж е в шок. По случая е образувано досъдебно производство.

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