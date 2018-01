Русия и Турция обсъдиха предстоящия конгрес за Сирия в Сочи

Певецът, който ни представи на Евровизия миналата година се похвали с новото си гадже в Инстаграм, пише HotArena. Напоследък Кристиан и Кина прекарват доста време заедно покрай работата им, но отношенията им продължават и извън пеенето, казват БГ музиканти. Кристиан и Кина пуснаха общо парче, което нарекоха The One (I need you).