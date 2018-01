TrendY: Sent from my iPhone - модерното оправдание за къси мейли с грешки

Преди години да получиш мейл, който завършва със Sent from my iPhone (изпратено от айфона ми), се смяташе за лошо. Причината - човек иска да се изфука с модела на апарата си или не знае как да го изключи.

В днешни дни обаче този подпис се завърна дори в съобщения, които не са изпратени от смартфона, а човек умишлено въвежда думите, когато пише от компютър.

“Причината е много проста”, обяснява 27-годишната Петя, мениджърка в чуждестранна фирма с представителство в София. “Когато мейлът ти завършва със Sent from my iPhone, това изпраща послание на получателя - пиша от малко дигитално устройство, извини ме за грешките”, обяснява тя.

Трикът се използва и за писане на по-къси мейли. Номерът минава, защото се предполага, че щом съобщението е изпратено от телефон, човек е в движение, казва мениджърката. Тя научила хватката от колеги. За приложението ѝ дори е написан цял научен труд. Академиците Кейлъб Кар и Чад Стефаниак от щатския университет в Мичиган са кръстили изследването "Sent From My iPhone - средството и посланието като следи за професионализма на подателя в мобилните връзки". В труда си учените пишат, че действително получателите на подобни мейли прощават на подателите всички граматически, правописни и пунктуационни грешки.

Нещо повече - човек засилва доверието си към изпращача, защото той, дори и навън, отделя време да му отговори. Учените са открили, че ако изпратим мейл с правописни и пунктуационни грешки от настолен компютър или лаптоп - т.е. без Sent from my iPhone, то доверието към нас спада.