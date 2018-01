Аll Channels|PR с нов управляващ директор

Иван Янакиев е новият управляващ директор на Аll Channels|PR, част от All Channels Communication Group. Фокусът на работата му ще е върху стратегическото и бизнес развитие на агенцията.

Основните му приоритети ще са предлагането на по-ефективни интегрирани решения както за съществуващите, така и за новите клиенти на групата.

Янакиев е с над 10-годишен опит в областта на корпоративните и вътрешните комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции.

През последните 3 г. той работи за All Channels|PR, като отговаря за едни от най-големите клиенти на агенцията - “Мтел”, LG Electronics, Discovery Networks, Eurosport, Philips, Amstel, Decathlon, Mastercard и много други. За времето в агенцията той е в основата на едни от най-награждавани кампании както на All Channels Communication Group, така и на All Channels|PR.

След като завършва образованието си в университета Albert Ludwigs във Фрайбург, Германия, Иван трупа солиден дългогодишен опит в Центъра за европейска политика (CEP).

Паралелно с това той участва като външен консултант в международни проекти за Германия, Швейцария, Франция и Великобритания.