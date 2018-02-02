Криминално проявен и аверът му ученик задигнали соц возило и акумулатори в Павликенско

https://www.24chasa.bg/novini/article/6695278 www.24chasa.bg 02.02.2018 11:33; Дима Максимова      0;

22-годишен криминално проявен мъж от Бяла черква и 17-годишният му приятел противозаконно са отнели лек автомобил и са откраднали две акумулаторни батерии, установиха служители на РУ – Павликени.

В четвъртък сутринта в управлението е получен сигнал за намерен на поляна край р. Росица лек автомобил «ВАЗ». От проведените незабавни действия по разследването е установено, че возилото е било противозаконно отнето от гараж в Бяла черква вечерта на 31 януари.

От проведените процесуално следствени действия е установено, че извършители на деянието са 22-годишния К. Г. и 17-годишно момче и двамата от същия град. К. Г. е известен на полицията и осъждан. В хода на разследването е изяснено, че същата вечер двамата са откраднали и две акумулаторни батерии от леки автомобили в града. К. Г. е задържан с полицейска мярка за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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