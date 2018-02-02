Кола блъсна 50-годишен на зебра в Самоков

50-годишен мъж е блъснат от лек автомобил на пешеходна пътека в Самоков. Това съобщиха от ОДМВР - София.

Сигналът за инцидента е подаден около 12.30 часа вчера в РУ - Самоков. Пешеходецът е блъснат на ул. „Македония“ в града. При огледа на местопроизшествието полицейските служители установили, че лек автомобил „Шевролет“ е ударил пресичащ на пешеходна пътека 50-годишен мъж.

Пострадалият е настанен за лечение с фрактура на дясна ключица без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.