Кола блъсна 50-годишен на зебра в Самоков

Кола блъсна 50-годишен на зебра в Самоков02.02.2018 11:40; 24 часа онлайн 0;
50-годишен мъж е блъснат от лек автомобил на пешеходна пътека в Самоков. Това съобщиха от ОДМВР - София.
Сигналът за инцидента е подаден около 12.30 часа вчера в РУ - Самоков. Пешеходецът е блъснат на ул. „Македония“ в града. При огледа на местопроизшествието полицейските служители установили, че лек автомобил „Шевролет“ е ударил пресичащ на пешеходна пътека 50-годишен мъж.
Пострадалият е настанен за лечение с фрактура на дясна ключица без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
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