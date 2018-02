Вени Марковски: Внимавайте с приложенията във Фейсбук!

Една приятелка във Фейсбук беше пуснала коментар във връзка с последния писък на Фейсбук-модата – да се търси прилика на потребителите с холивудски актьори, пише в личния си блог Вени Марковски, интернет-пионер, председател на "Интернет общество - България". С негово разрешение цитираме пълния му текст:

Тя пише (цитирам я, защото статусът е публичен): Maria Kassimova-Moisset“Не мога да не изкоментирам… Сума народ се пробва в разните там “как ще изглеждате като еди-какво-си…”, ама тайно, без да публикува. Пък после се подиграва на другите, дето за малко са поискали да се видят по-красиви, по-различни, по-смешни или изобщо някакви други и да го споделят. И някой да си помечтае да е различен вече е публично наплюто. В този фейсбук свят на перфектните, несуетни и толкова мъдри виртуални човеци…”

Проблемът за мен не е (само) с характера на българина.

Проблемът е, че когато хората се хванат на поредната въдица, в най-честия случай, за да може приложението да сработи, те трябва да дадат съгласието си то да има достъп до личните им данни във Фейсбук. Подобни приложения задават въпроси не само “Как ще изглеждаш като холивудска звезда?”, но и “Кой си мисли, че си красавица?”, “Кой мисли, че очите ти са прекрасни?”, “Как ще изглеждаш, когато остарееш?” и др.п.

Снимка от сайта на компанията, източник: https://viralemon.com/apps/post-2581

И понеже нашенци не се замислят за тези въпроси, ето обяснението от една от фирмите, които бълват подобни приложения за това какво правят с личните данни на потребителите си. Сред събраната информация, както пише* на страницата им, са: “лична информация, която ни предоставяте”, например “от вашия Фейсбук акаунт”, която може да включва “име, имейл адрес, пол, IP адрес, информация от браузъра ви, потребителското име, демографска информация, както и всяка друга информация, която ни е нужна, за да ви предоставим услугите на приложението”. Освен това автоматично се “събира и запазва” информация, когато ползвате приложението, “например: IP адрес, информация от браузъра…[…], която може да бъде споделяна (без да идентифицираме личността) с нашите партньори.”

Още по-интересно става, ако човек се опита да разбере кои са тези Viralemon. На страницата “за нас” пише само: “За на всичко е само за забавление” и следват няколко изречения**, от които не става ясно коя е тази компания, къде се намира, кои са хората, които са я създали и поддържат (Били “място за игра, да се лигавим, да се откъснем от важните неща, които правим, за да се позабавляваме”):

Един съвет, по принцип, а не (само) за конкретната компания: бъдете много внимателни, когато ви искат личните данни, защото, както каза някой, ако сте поканен на обяд и няма стол за Вас, значи вие сте ястието.

Днес може да ви се струва, че личните ви данни не са кой знае колко ценни. Мнозина хора са жертва на принцип “нямам какво да крия, защото не правя нищо лошо” – той е стар, но много неправилно се интерпретира в Интернет. Често хората не разбират, че дори да няма какво да крият, има начини напълно тривиална информация да бъде използвана за (срещу) тях.

И понеже бъдещето е вече тук, съвсем скоро ще се окаже, че невинната смяна на киселото мляко, което човек купува, може да доведе до обаждане от лекарския кабинет. Представете си как хладилникът ви забелязва, че сте започнали да си купувате пълномаслено кисело мляко, което ще значи, че се повишава риска да вдигнете холестерола, което пък води до директна комуникация между хладилника и кабинета на вашия лекар, а ако сте в чужбина, и до вашата застрахователна компания, която може да ви поиска повече пари за здравна осигуровка? Не се смейте, това е напълно възможен сценарий, въпрос не на десетилетия, а на години.

Колкото по-рано се замислите за опазване на личните ви данни, толкова по-добре – и за вас, и за децата ви. Не просто да си мислите, но и да действате, когато видите, че някой иска достъп до тези данни. Да действате с мисъл не за днешния ден, а за утрешния, за това какво ще научат за вас самите хората и машините, на които сте дали постоянен достъп до личните си данни.

В конкретния случай доверчивите Фейсбук-потребители споделят личните си данни с уеб сайт, който не споделя нищо лично за себе си – нито къде се намира географски, нито кои са хората зад него. Вероятно нашенци биха скочили “на нож”, ако им кажеш, че споделят личните си данни с гадния съсед от другия вход, но ако е с приложение, за което нищо не знаят – няма проблем!?!

