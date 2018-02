Българско вино, вдъхновено от траките, донесе 3 златни медала на световни конкурси

Kabile Мавруд и Каберне Совиньон надделя над много по-скъпи конкуренти в Mondial de Bruxelles, Vinalies International и London experts in wine

За по-малко от година едно българско вино, вдъхновено от траките, успя да спечели три златни медала от най-престижните конкурси в света, като надделя над много по-скъпи конкуренти. Това е Kabile от сортовете Мавруд и Каберне Совиньон на най-старата изба в Южна България – „Вила Ямбол“. Вината от тази серия се появиха на пазара през миналата година. Те са кръстени на античния тракийски град Кабиле, който се намира близо до Ямбол. На етикета им е изобразена богинята Кибела. Легендата разказва, че в античността именно с печати с нейния лик са отбелязвали делвите с вино по тези места. Именно наследството и традициите във винопроизводството по долината на река Тунджа и около Ямбол вдъхновиха „Вила Ямбол“ за създаването на Kabile.

Елегантната работа с български мощен сорт като Мавруда и френското Каберне Совиньон изстреля тяхното Kabile под светлината на прожекторите на най-престижните конкурси. Купажът грабна златни медали от Mondial de Bruxelles, известен като "Световното по вино“, oт Vinalies International и от London experts in wine – Best of Bulgaria 2017, който се провежда под патронажа на Негово превъзходителство княз Кирил Преславски. „Вила Ямбол“ ежегодно участва в най-големите и престижни световни конкурси и мери сили с проби от целия свят. Гордост за производителя е, че надделява над вина в много по-висок ценови клас.

Професионалните дегустатори оценяват високо запазването на водещите сортови характеристики и постигнатия баланс и хармония в Kabile Мавруд и Каберне Совиньон. Серията се попълва още от две бели вина – Шардоне и купаж от Шардоне и Совиньон Блан, розе от Сира и червено от Мерло и Каберне Совиньон и от чиста Сира.

„Вложихме цялото си уважени към традициите и отдадохме почит на хилядолетното наследство на винопроизводството именно в нашия регион“, казва изпълнителният директор на „Вила Ямбол“ Красимир Аврамов. Виното от серията се произвежда по метода на микровинефикация от подбрано грозде с контролиран добив. Гроздето е брано на ръка, минава на лента и чак тогава влиза за ферментация. „Чест е за нас, че именно работата ни с местен сорт е оценена толкова високо от професионалната винена общност“, коментират от „Вила Ямбол“.

Компанията обработва 10 000 декара лозови масиви. Част от сортовете грозде, които поддържа в региона на Ямбол, са Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Сира от червените, както и Совиньон Блан, Шардоне, Вионие и Мускат Отонел от белите. Голяма част от вината на избата се продават в чужбина. Допреди 10 години „Вила Ямбол” реализираше големи обеми вино в малко страни, а днес залага на износ в повече държани, но в по-малки количества с най-доброто качество, което български производител може да гарантира.