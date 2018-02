Най-добрите университети в България: Къде да учим икономика

УНСС обучава най-много студенти в направлението - 16 550

Софийският университет е номер 1 в професионалното направление Икономика според седмото издание на Рейтинговата система на висшите училища. Следват го Американският университет в Благоевград и Университетът за национално и световно стопанство.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на университетите, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

За формиране на индикаторите в стандартизираните класации в рейтинговата система за 2017 г. е използвана информация от различни източници, включително от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула АдминУни в информационната система на образованието, Националния осигурителен институт, както и международните библиографски бази данни Scopus и Web of Science.

Интересна е картината по показателя “реализация на пазара на труда” в направлението Икономика. Рейтингът показва, че безработицата сред завършилите това професионално направление в Софийския университет е едва 1,52%, в Американския още по-малко - 1,01%, в УНСС 2,6%, а в Техническия университет в Габрово пък - 7,42%.

Шарено е и по показател “осигурителен доход на завършилите”. В Софийския университет сумата е 1816,03 лв., в Американския - 1862 лв., в УНСС - 1408,75 лв. Осигурителният доход на завършилите Икономическия университет във Варна пък е 934,37 лв. За сравнение абсолвентите на Русенския университет “Ангел Кънчев” вземат 854,74 лв., а на Техническия университет в Габрово - 778,39 лв. (Виж таблицата.) 18,43% от дипломиралите се в това професионално направление работят като стопански и административни специалисти. Това показва справка за най-често заемани длъжности и професии от завършилите през последните 5 години в рейтинга. 17,62% са станали стопански и административни приложни специалисти.

8,61% работят

като продавачи,

а най-масово (55,35%) попадат в графата за работа “друго”.

В топ 5 от университетите от професионалното направление “Икономика” (Софийския, Американския, УНСС, Висшето училище по застраховане и финанси - София и в Нов български университет) няма работещи като продавачи, показва още рейтинговата система.

5000 студенти по-малко в направлението

И през 2017 година професионалното направление “Икономика” е най-масовото в българското висше образование - неизмченен тренд през последните години. Обучение по специалности в това направление се предлага в 26 от общо 51 висши училища, а броят на студентите в направлението е над 47 000.

Все пак през последната година в направлението се забелязва спад с около 5000 студенти, което, за сравнение, е приблизително колкото всички студенти в направление “Туризъм”.

Освен това се наблюдават съществени различия в средните нива на осигурителния доход, безработицата и приложението на придобитото висше образование сред завършилите през последните 5 години в зависимост от висшето училище, в което са получили образованието си.

При анализа на данните на водещите три университета в направлението трябва да се има предвид, че докато в Американския университет м Благоевград и в Софийския университет в “Икономика” са обучават сумарно около 400 студенти, то в УНСС учат над 16 000 студенти в 50 специалности за придобиване на степен “бакалавър” и в други над 80 специалности за обучение на магистри. Тази разлика в броя обучаеми и в различния обем застъпени специалности до известна степен може да обясни и наблюдаваните различия в реализацията сред завършилите.

Университетът за национално и световно стопанство продължава да бъде най-разпознаваемото висше училище за подготовка на кадри по направление “Икономика”.

Световно проучване хвали българския рейтинг на университетите

Българската рейтингова система на университетите е описана за пореден път като иновативна и успешна в нова книга - “Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education”.

За българският рейтинг е разказано като “успешен”, “иновативен” и като “първи” от така наречената “трета вълна на национални рейтинги” в света.

Седмото издание на рейтинговата система на висшите училища у нас бе представена неотдавна в Министерството на образованието и науката.

“24 часа” ви представя класацията по професионални направления. Днес вижте каква е картината в направление “Икономика”.