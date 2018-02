Учени наблюдаваха за първи път как се образува северно сияние

Учени наблюдаваха за първи път пряко как се образува пулсиращо северно сияние, при което се виждат ярки петна, а не удължени дъги на небосклона на зазоряване, съобщи в. "Индипендънт".

Това сияние се вижда от десетки стотици километри и се оформя на около 100 км над земната повърхност. Макар и механизмите зад него да са относително познати на специалистите, поредицата събития, които го предизвикват, досега бяха демонстрирани само теоретично, предаде БТА.

Екипът на проф. Сатоши Касахара от университета на Токио за първи път наблюдава пряко разпръскването на електроните от хоровите вълни, което насочва частиците в земната атмосфера. Този поток от електрони е достатъчно силен, за да генерира пулсиращо сияние.

Специалистите отдавна мислят, че пулсиращите полярни сияния са резултат от електрони в магнитосферата, които взаимодействат с т.нар. "хорови вълни". Прекъсващите хорови вълни - естествени осцилации във външната магнитосфера, предизвикват пулсиране в потока от електрони и ги разпръскват. Според моделите заради разпръскването електроните "валят" в горната атмосфера и резултатът е сиянията, които се наблюдават от земната повърхност.

Преди работата на проф. Касахара и колегите му не беше известно дали тези теории са верни. По-специално учените не знаеха дали хоровите вълни са достатъчно мощни, за да възбудят електроните и да ги насочат към атмосферата. Явлението беше трудно за измерване, защото традиционните сензори не можеха да разграничат навлизащите в атмосферата електрони от реещите се наоколо.

За да преодолеят този проблем, японските учени разработиха специален сензор и го монтираха на спътника ERG "Exploration of Energisation and Radiation in Geospace", който може да наблюдава точното движение на електроните в полярното сияние.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. "Нейчър".