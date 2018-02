Две години затвор за бракониерски риболов

Каро Емералд е сценичното име на холандската поп и джаз певица Каролин Есмералда. Още с първия си сингъл Back It Up тя застава на върха на музикалните класации в страната си, а първият ѝ албум Deleted Scenes from the Cutting Room Floor подобрява рекорда, поставен от Майкъл Джексън за Thriller,