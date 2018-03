Михаил Билалов най-близо до стола на Ники Кънчев, но звучи и гласът на Каменаров

Михаил Билалов е най-близо до стола на Ники Кънчев. Легендарната тв игра “Стани богат” ще стартира по БНТ и от дни се правят залози кой ще задава въпросите, след като изтече информация, че това ще бъде известен актьор от хитовия сериал “Под прикритие”.

Но и главната роля на Билалов в шоуто все още е под съмнение, научи “24 часа”. Появи се и почти невероятна версия - че лично генералният директор на обществената телевизия ще седне в стола на Ники Кънчев. Повод за това подозрение е, че гласът на Константин Каменаров звучи в първите рекламни клипове на “Стани богат” по обществената телевизия.

Предаването ще стартира в началото на април. Вече текат кастингите за участници. Във въпросника, който бъдещите играчи попълват, има въпроси от сорта на: “Как изглежда идеалният ден?” и “Какво ви прави щастливи?”.

Билалов нашумя с ролите си в кримисериала на обществената телевизия “Под прикритие”, както и в телевизионната сага “Връзки”, “Четвърта власт”, “Цветът на хамелеона” и др. 52-годишният актьор играе и в много театрални постановки.

“Стани богат” стартира за първи път в България на 12 май 2001 г. - 3 години след официалния дебют на оригинала в Англия. Форматът “Кой иска да стане милионер” (от англ. Who Wants to be a Millionaire?- б.р.) е измислен от британската компания “Селадор” и бързо се превръща в едно от най-гледаните предавания. С прекъсвания у нас се излъчва до 30 май 2014 г. по Нова телевизия. В началото медията спира състезанието за 100 хиляди лева с обяснението, че то няма да се излъчва всеки сезон. После се появи твърдението, че рейтингът му не е достатъчно висок. Сега почитателите на играта ще могат да я гледат от пролетта по БНТ. (24часа)

МИХАИЛ БИЛАЛОВ

НИКИ КЪНЧЕВ