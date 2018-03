Мерят рейтинг на шофьори и пасажери при споделено пътуване

Споделеното пътуване е по-бързо и по-удобно, изтъкват шофьори и пасажери, които използват фейсбук групи или мобилни приложения за пътуване, разделяйки разходите си.

Друг плюс на тази услуга е, че през апликациите може да се дават оценки на шофьорите и пътниците, така че да стане ясно кои са некоректните.

Стотици са страниците за споделено пътуване във фейсбук, а членовете им са хиляди.

“Утре сутринта към 9,30 ч ще пътувам по линията Пловдив-Свиленград. Ако има желаещи, да пишат”, гласят обикновено постове на шофьори. Понякога обявата се публикува 1 ч преди пътуването. Освен дестинацията в нея се отбелязва и колко са свободните места в колата.

Най-много потребители има във фейсбук групите “София-Бургас-София”, “София-Пловдив-Смолян” и “София-Стара Загора-София”.

Мобилните приложения или сайтове като Aha!Car, Tripinfy и други основно се създават от ентусиасти. По-малко популярно е приложението на Google - Go We Go.

Едно от удобствата на платформите е, че всеки потребител получава известие, когато се появи обява, съвпадаща с търсенето му. Така той не проверява постоянно дали някой ще пътува в неговата посока.

Споделеното пътуване обаче се приема на нож от превозвачи, тъй като те губят.

Въпреки че цената на билетите почти винаги е еднаква, хората предпочитат споделеното пътуване. Удобството е, че шофьорът може да спира по желание, например за да изпушите цигара, или да води приятни разговори с пътниците, което в обществения транспорт е забранено. От транспортното министерство пък неведнъж са обяснявали, че за нелегалния превоз доказателства не се събират лесно. Юристи са на мнение, че шофьори и пътници не могат да бъдат обвинявани и глобявани за споделеното пътуване, тъй като това са частни гражданскоправни отношения, в които държавата не трябва да се меси.