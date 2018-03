Стипендии за обучение в швейцарски колежи по хотелски мениджмънт и туризъм

Четири от най-добрите колежа по туризъм и хотелски мениджмънт в Швейцария, обединени в Swiss Education Group, организират серия от семинари на тема: „Обучение в Швейцария – път към успешна кариера в хотелиерството и туризма“. Събитието е организирано съвместно с агенция за образование „Скай Лайнс“ и ще се проведе в следния график:

• 29.03 София, х-л „Маринела“, 18:30 ч.

• 30.03 Пловдив, х-л „Санкт Петербург“, 18:30 ч.

• 31.03 Варна, х-л „Голдън Тюлип“, 16:30 ч.

• 01.04 Бургас; х-л „Приморец“, 16:30 ч.

Swiss Hotel Management School (SHMS), Hotel Institute Montreux (HIM), IHTTI School of Hotel Management and Design и Cesar Ritz Colleges/Culinary Arts Academy ще представят своите програми, които обединяват швейцарските традиции и опит в хотелиерството със съвременните тенденции в мениджмънта.

Колежите, част от Swiss Education Group (SEG), предлагат широка гама бакалавърски и магистърски програми в сферата на хотелиерството, туризма, събитийния мениджмънт, бизнеса и кулинарното изкуство. Програмите се преподават на английски език и включват две платени работни практики в Швейцария или в чужбина.

Четирите швейцарски колежа се радват на сътрудничество с много реномирани световни хотелски вериги и се гордеят с факта, че над 89% от завършилите студенти стават мениджъри на отдели или собственици на бизнес в рамките на 5 години след дипломиране.

Два пъти годишно колежите организират международно кариерно изложение, по време на което студентите се запознават лично с бизнес лидери и известни предприемачи от над 120 водещи международни туристически компании като: Radisson, Hilton, Star Woods, Kempinski, Best Western, Holiday Inn, Hyatt; Fairmont; Accor Group; Movenpick, Ritz-Carlton, Marriot и Shangri-La и др.

ВАЖНО! Тази година SEG предоставя възможност на българските студенти да кандидатстват за стипендии до 40 % от таксите за обучение и настаняване. Повече подробности ще получите в рамките на предстоящите семинари.

Концепцията на SEG e да предложи не просто работа, а партньорство за цял живот на завършващите студенти, за да изградят своята кариера за години напред!

