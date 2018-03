Избират сомелиер на годината с открити дегустации

Сред най-интересните предложения са вина на New Bloom Winery от немските сортове Дорнфелдер и Регент

Петнадесет са претенденти за титлата „Сомелиер на годината 2018“ в петото издание на конкурса. Те ще представят на тридневната открита дегустация 120 български и чужди вина на 37 изби от България, Италия, Франция, Испания, Чили, Аржентина, Нова Зеландия и Австралия.

Откритите дегустации ще се проведат от 29 до 31 март в Bulgaria Mall и всеки посетител ще има възможност да гласува за „Вино на годината“. За първи път ще се присъстват и българските ракии – традиционната напитка, която е неразделна част от националната ни идентичност и която българските сомелиери трябва да познават и да популяризират във връзка с развитието на страната ни като туристическа дестинация, коментираха организаторите на конкурса. Предвиден е щанд и с колекционерски вина.

Сомелиерът на годината ще бъде определен в събота на гала вечеря.

Сред подбраните вина за дегустациите ще има както от традиционни сортове бели, розе, червени и пенливи вина, така и нестандартни и уникални за страната ни. Сред тях например са немските Дорнфелдер и Регент, които единствено New Bloom Winery предлага като червени вина.

Избата от Съединение е сред официалните партньори на събитието. Тя лансира първа немските сортове – в серията Face-to-Face, а от края на миналата година и като чисти едносортови вина от Дорнфелдер и от Регент под едноименната марка New Bloom. New Bloom от Регент спечели златен медал на Mundus Vini в Германия.

„Сомелиерската професия набира все по-голяма популярност у нас и се радваме, че имаме възможност да представим на претендентите в конкурса нетрадиционни и малко популярни винени сортове. Преди началото на дегустацията им разказахме какви са специфичните особености на тези немски Дорнфелдер и Регент и колко важен е тероарът за създаването и разгръщането на потенциала на едно вино“, споделиха от New Bloom Winery.

На дегустацията ще могат да се опитат F2F (Face-2-Face) от Шардоне, New Bloom розе от сортовете Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира, New Bloom от Регент, New Bloom от Дорнфелдер, F2F от Каберне Совиньон, Сира и Регент.