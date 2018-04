Вътрешното ухо помага на учени да проследят миграциите на ранни хора извън Африка

Ново изследване навежда на мисълта, че морфологията на вътрешното ухо може да допринесе за проследяване миграциите на хоминиди извън Африка и по цялата планета, съобщи ЮПИ, цитирана от БТА.

Като използвали компютърна томография, учени събрали триизмерни модели с висока резолюция на костния лабиринт - структура на вътрешното ухо, от популации хора по целия свят. Анализът разкрил по-голямо разнообразие на формата на костния лабиринт в отделни популации, отколкото между тях. "Този образец за вариации е известен също от сравнителни генетични анализи - заяви антроположката Марсия Понсе де Леон от университета в Цюрих, Швейцария. - Резултатите показват, че всички хора са тясно свързани помежду си и че корените им са в Африка."

Било установено също, че колкото по-отдалечена от Южна Африка е популацията хора, толкова по-вероятно е костният им лабиринт да се отличава от този на южноафриканците. Изследването показало, че формите на вътрешното ухо у праисторически популации хора на индонезийските Зондски острови имат най-много сходства с тези на туземното население в индонезийската провинция Папуа и Австралия. Същевременно костният лабиринт у днешните жители на Зондските острови е с най-много сходства с вътрешното ухо у обитателите на Малайския архипелаг.

Структурата на вътрешното ухо у популациите хора в Европа и Япония е с най-много сходства с тази на хората, живели в Европа и Япония през неолита. Въпреки важната роля, която костният лабиринт има за равновесието и слуха, човешката еволюция е допринесла за изненадващо голямо разнообразие на структурите в ухото. "Това вероятно се дължи на случайни промени в генетичния материал", поясни антропологът Кристоф Золикофер от университета.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.