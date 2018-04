Диджей Авичи имал здравословни проблеми от години

„Когато бях на 16 г., баща ми каза, че мога да правя каквото искам с живота си. Просто трябва да работя здраво, за да получа това, което искам. Тогава реших, че щом умра искам да ме запомнят с това, което съм направил в живота, а не с парите, които съм изкарал“, казва шведският диджей Авичи в песента си The Nights. Той бе намерен мъртъв на 28-годишна възраст в Оман, една от популярните парти дестинации на Арабския полуостров. Според говорителката му Диана Барон е бил там, за да посети приятел.

“С дълбока скръб съобщаваме загубата на Тим Бърлинг, известен още като Авичи. Той беше намерен мъртъв в Маскат, Оман петък следобед на 20 април. Семейството е опустошено от новината, затова молим всички да уважават нуждата им от лично пространство в това тежко време. Няма да бъде дадена повече информация“, казва г-жа Барон.

Авичи си завоюва световна слава с хитовете Hey Brother, Wake Me Up и номинираните за Грами Levels и Sunshine. Последната му песен e Lonely Together. В нея си партнира с певицата Рита Ора. Авичи продуцира музика за световни звезди като Мадона и Колдплей. През 2015 г. списание „Форбс“ го класира като шестия най-високо платен диджей в света.

Малко след това здравословното състояние на музиканта го принуждава да се откаже от турнетата. През 2014 г. докторите премахват жлъчката и апендисита му. Няколко години по-рано, когато е на 21 г., получава диагнозата остър панкреатит, най-вероятно причинен от прекомерно пиене.

„Прекалявах с купона, не само с пиенето. Това ме принуди да обърна нещата на 180 градуса и да откажа алкохола“, казва в свое интервю пред „Ню Йорк Таим“ Авичи през 2013 г.

Холивуд не остана равнодушен към внезапната му смърт. „Случи се нещо ужасно. Изгубихме приятел с толкова красиво сърце и светът загуби невероятно талантлив музикант. Благодаря ти за прекрасните мелодии, за времето, което споделяхнме в студиото, за свиренето заедно като диджей и просто за приятелстото“, написа във фейсбук Дейвид Гета.

“Не мога да опиша с думи колко съм тъжен... Благодаря ти, че вдъхнови мен и милиони души по света. Почивай в мир, Авичи”, написа Мартин Гарикс. Калвин Харис добави, че 28-годишният диджей имал красива душа и бил изпълнен с много талант. „Изгубихме една легенда“, написа диджей Снейк.