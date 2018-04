Отборът на Софийския университет с две награди международно състезание по право

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" спечели две награди в престижното международно състезание по право на Европейския съюз CEEMC /Central and Eastern European Moot Court Competition/, състояло се във Вроцлав, Полша. Софийският университет достигна до полуфинала на състезанието и беше отличен с две награди - за "Най-добри писмени защити", и за "Най-добър оратор на състезанието", съобщи пресцентърът на висшето училище.

Състезанието се организира от 1996 г., а университети от Беларус, България, Хърватия, Чехия, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Малта, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения и Украйна традиционно изпращат свои отбори. Състезанието се организира с подкрепата на Съда на Европейския съюз и с Юридическия факултет на Университета в Кеймбридж, с международната адвокатска кантора Clifford Chance, както и със съдействието на The Honourable Society of the Inner Temple /професионална образователна институция, която предоставя задължително образование за юристите, които желаят да практикуват като адвокати в Англия и Уелс/.

Състезанието представлява симулация на преюдициално производство пред Съда на Европейския съюз и има писмена и устна фаза. Участието в подобно международно състезание подпомага придобиването на знания по материално право на ЕС, развиването на умения да се пишат структурирани и добре аргументирани текстове, както и убедителното представяне на аргументи, и развитието на знанията по юридически английски език.

До устната част на състезанието са достигнали отбори от над десет университета от държави от Централна и Източна Европа. Отборът на Софийския университет е преминал успешно през всички фази на състезанието и е достигнал до полуфинала с едни от най-високите резултати за ораторско майсторство и екипна работа, за структурирано, логично и последователно представяне на юридическите аргументи.

Отборът на Софийския университет, в състав Божидар Пуков, Мария-Магдалена Маркова, Мартин Якимов и Владимир Стефанов, е имал възможността да пледира пред съдии и генерални адвокати от Съда на ЕС. Подготовката за писмената и устната част на състезанието на отбора на СУ е била под ръководството на Цветелина Байрактарова и Мартин Бъбаров - докторанти в Юридическия факултет на Софийския университет.