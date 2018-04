Арестуван е американец, заподозрян в убийства и изнасилвания през 70-те и 80-те (Снимки)

Властите на Калифорния съобщиха, че са арестували мъж, заподозрян, че е "Убиецът от Голдън Стейт" - извършител на серийни убийства и изнасилвания, които потресоха цялата страна през 70-те и 80-те години, предаде Франс прес.

Задържаният е 72-годишният Джоузеф Джеймс ДеАнджело, който е работил за правоохранителните органи през 70-те години. Той е идентифициран след 40 години разследвания благодарение на анализ на ДНК, предава БТА.

ДеАнджело е заподозрян за 12 убийства, около 50 изнасилвания и 120 обира в Калифорния между 1976 и 1986 г. Възрастта на жертвите му е била между 14 и 41 години.

Мнозина отдават признание на авторката на книги за действителни престъпления Мишел Макнамара, че е помогнала за постигането на този успех.

Макнамара почина през април 2016 г., но книгата й за престъпленията на "Убиеца от Голдън Стейт" "Ще си отида в мрака" (I'll Be Gone in the Dark) бе публикувана тази година.