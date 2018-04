Първомайското шествие на БСП - под прозорците на Борисов

За първи път маршрутът е променен. Без хора̀ и скара в Борисовата градина, а с концерт на “Сигнал” пред Народния театър

По нов маршрут ще мине шествието на БСП за 1 май тази година. За първи път политическите речи ще са под прозорците на премиера Бойко Борисов.

От години традиционно шествие за Деня на труда тръгваше или от НДК, или от Народното събрание и приключваше в Борисовата градина. Сега обаче сборният пунк на червените във вторник е Паметникът на Незнайния воин, като шествието ще мине по ул. “Раковски”, бул. “Дондуков”, пл. “Независимост” и ще приключи в градинката пред Народния театър.

Паметникът е избран за място на тръгване, защото се търси патриотична нотка, с която да се разшири кръгът на включилите се в протеста. Идеята е да дойдат не само стотиците ни членове и симпатизанти, които традиционно се събират за празника, но да се привлекат и други разочаровани от управлението хора, които не са привърженици на лявата идея, обясниха от “Позитано” 20.

По пътя си червените ще минат през сградата на ДКЕВР, за да изразят недоволството си от исканията за скок на цените на тока и от скандала с ЧЕЗ.

Кулминацията обаче ще е на площада между бившия Партиен дом и сградата на Министерския съвет. Там лидерката Корнелия Нинова и ръководството на социалистите ще се качат на сцена, за да разкритикуват управляващата коалиция и да поискат оставката на премиера и министрите му. Шествието е срещу бедността и корупцията и е под наслов “Срещу мизерията и грабежа”.

Тази година вместо празник на левия печат ще има празник на свободното слово. Той ще е в градинката пред Народния театър, като за левите симпатизанти ще пее група “Сигнал”. В събитието участие ще вземат млади актьори, както и групата No more many more, съобщиха от червената централа.

Още не е ясно дали пред Народния театър ще се опънат традиционните за празника сергии с кебапчета и студена бира.